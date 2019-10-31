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четверг, 31 октября 2019 14:19

Смелое решение: показали роскошные кухни с черным гарнитуром
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Черные кухонные гарнитуры — один из современных трендов.
Фото: architectureartdesigns.com
Черные кухонные гарнитуры — один из современных трендов.
Черные кухонные гарнитуры — один из современных трендов.
Черные кухонные гарнитуры — один из современных трендов.
Черные кухонные гарнитуры — один из современных трендов.

Черный цвет придает интерьеру элегантного и дорогого вида. Гармоничной является комбинация этого цвета с любыми другими тонами. Наиболее — с оттенками белого и коричневого.

Удачно сочетается черный с различными материалами. Подходят от самых дорогих до самых бюджетных, в частности мрамор, металл, стекло, гранит, дерево и даже пластик, пишет аrchitectureartdesigns.

Применять черный можно в любых стилях интерьера, в том числе и в модном нынче минимализме. Главным этот тон на пару с белым является и в цветовой палитре ар-деко, популярность которого с недавних пор снова начала набирать обороты.

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При создании дизайна интерьера следует учитывать правила колористического оформления. Таким образом удастся правильно совместить цвета и за счет этого создать в доме благоприятную атмосферу.

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