Сказочный замок на дереве: для детей построили чрезвычайный домик

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Стив и Джерри Вейкфильды с Далласа обустроили для своих внуков Линкольна и Салливана особый домик на дереве.

С помощью они обратились к своему другу - архитектора Джеймса Курвана, который помог им воплотить в жизнь их идею.

Так на дереве возникла сооружение площадью 30,5 м², с двумя террасами, двумя спальнями, мостиками, веревочными лестницами и горкой.

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"Чтобы сделать хороший дом на дереве, вы должны мыслить так же, как ребенок. Вместе с этим следовало не забывать о сохранении самого дерева", - отметил архитектор.

Дом стоит на специальной стальной арматуре, которая не ограничивает рост дерева.

При создании дома все просчитали до мелочей, даже провели электричество. Установили кондиционер и поставили мини-холодильник.

В английском городе Еггфорд есть самый большой дом на дереве. Он расположен на 250-летнем дубе на площадке отеля Fox & Hounds Country. Там может поместиться семья из четырех человек. В доме есть главная спальня и полностью оборудованная кухня. С террасы открывается вид на лес, а посетители могут насладиться большим стильной ванной с оловом