Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт

Фото: instagram.com

Модный дизайн помещения можно не рассматривать в глянцевых журналах, а сделать у себя дома. Так сделала молодая семья в жилом комплексе "Петровский квартал" в Софиевской Борщаговке. В них квартиры на 2 комнаты и имеет площадь 56 м².

Об этом написали на странице в Инстаграм дизайнеры Mosharova Studio.

"Стиль был определен заказчиками как скандинавский, а мы его уже сделали сочным и насыщенным. За счет натурального мягкого цвета полыни с оранжевым акцентом. Изюминка проекта - двусторонний шкаф. Это главный акцент во всей квартире, который выполняет сразу несколько функций. Во первых, шкаф предназначен для хранения вещей в двух комнатах - детской и спальни. к слову, раньше это была одна комната. Но вы же знаете нашу любовь к перепланировок и желание сделать любую квартиру уютной ", - объясняют дизайнеры.

В квартире сделали определенное перепланировки, объединив гостиную и кухню, туалет и санузел. Также заменили балконный блок, а спальную зону разделили на две части - взрослую и детскую. Основной фишкой всего зонирование комнат, считают дизайнеры, стала двусторонняя шкаф, где со стороны гостиной она полностью глухая с деревянным декором, а из спальни взрослых и малышей - полноценный шкаф.

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Детская комната с размерами 4 на 2 метра кажется довольно просторной благодаря нижней нише для игрушек и городской шкафа.

Балкон в гостиную решили не присоединять. Заменили перегородку и проложили теплый пол, чтобы отделить помещения для отдыха или работы.

Бюджет ремонта составил 550 000 гривен.

Неудобства в только что отремонтированной квартире возникают чаще всего из-за ошибок на стадии дизайн-проекта. Здесь собраны критические моменты, на которые стоит обращать внимание, когда делаешь ремонт самостоятельно.