Шкафы-купе на заказ: какие современные решения выбрать

Стильные шкафы-купе на заказ производятся с учетом всех пожеланий заказчика

Современные шкафы-купе подходят для разных комнат и гармонично дополняют интерьер. Стильный предмет мебели с хорошими комплектующими прослужит не один год, поэтому выбор нужно делать рационально. Покупатели должны выбрать подходящий дизайн шкафа-купе, правильно определиться с габаритами, формой. Лучшим решением станет шкаф-купе, изготовленный по индивидуальному заказу.

Клиентам предложен широкий ассортимент моделей, различающихся наполнением, дизайном, размерами и другими параметрами. При заказе современных шкафов-купе люди сталкиваются с множеством вопросов. Ответы на основные вопросы собраны в статье, поэтому покупателям будет легче определиться с выбором мебели. Самыми актуальными считаются вопросы о:

1. форме шкафа (встроенный, радиусный или корпусный);

2. материалах, используемых при изготовлении мебели;

3. стиле и дизайне;

4. внутреннем устройстве (сочетание полочного и платяного отделения);

5. типах фурнитуры;

6. способах декорирования фасадов;

7. условиях эксплуатации мебели;

8. стоимости разных моделей.

Стильные шкафы-купе на заказ производятся с учетом всех пожеланий заказчика. Используются сертифицированные и безопасные материалы, долговечные комплектующие. Над созданием мебели трудятся высококвалифицированные мастера, а также применяются ведущие европейские технологии. Клиент получает современный, функциональный, роскошный шкаф-купе. По индивидуальным заказам выполняется производство мебели в любых цветах и размерах. Можно выбрать бюджетные модели или более дорогие варианты.

Стоимость шкафов-купе

Стоимость шкафа-купе зависит от разных параметров. Потенциальные клиенты смогут выполнить предварительный расчет стоимости корпусной мебели с помощью онлайн-калькулятора. Цена готовых изделий может отличаться даже тогда, когда визуально разные модели выглядят одинаково. Все зависит от используемых при производстве шкафов-купе материалов. На итоговую стоимость влияют такие параметры:

• раздвижные двери шкафа-купе;

• материалы, используемые для корпуса;

• качество фурнитуры;

• внутреннее наполнение;

• размеры мебели;

• наличие дополнительных элементов (декоративные планки, стойки для обуви).

Шкаф-купе на целую стену имеет более высокую стоимость, чем встроенная в нишу модель. Изделия из натурального дерева не могут продаваться по минимальным ценам. При индивидуальном заказе мебели итоговую цену можно узнать только после составления проекта.

В чем отличие готового шкафа-купе от аналогичных изделий, производимых на заказ?

На изготовление шкафа-купе не требуется слишком много времени. Производство мебели на заказ выполняется на современном и высокотехнологичном оборудовании, с помощью которого специалисты внедряют инновационные технологии. Шкафы изготавливаются по индивидуальным размерам и с учетом площади комнаты. Серийные модели представлены в стандартных размерах.

При индивидуальном изготовлении шкафа-купе клиент выбирает подходящий дизайн, отделку фасада, фурнитуру. Заказчик самостоятельно устанавливает количество таких необходимых элементов: вешалки, полки, держатели галстуков, стойки для обуви, вытяжные металлические держатели. При покупке готовой мебели приходится выбирать один из нескольких вариантов.

Что нужно для заказа шкафа-купе?

Чтобы заказать мебель, нужно оставить онлайн-заявку на сайте. Можно позвонить специалистам компании, которые помогут правильно определиться с выбором модели. Менеджер компании уточнит все детали, даст подсказки и рекомендации. После этого дизайнер приедет к заказчику, выполнит необходимые замеры.

При заказе шкафа-купе необходимо определиться с бюджетом. Клиентам предложены бюджетные модели, а также элитная мебель. Нужно выбрать материал для производства мебели, стилевое направление. Заказчик может предоставить собственный дизайн-проект шкафа или воспользоваться услугами профессионалов. В последнем случае шкаф-купе под заказ будет соответствовать особенностям интерьера помещения.

Какой вариант шкафа будет самым дешевым, а какой более премиальный и какая между ними разница?

Самый дешевый вариант - мебель с корпусом из ДСП Swcespa и недорогой фурнитурой. Фасад может быть дополнен зеркалом, стеклом. Шкаф-купе с лаконичным дизайном выполняется из бюджетных, но качественных материалов. Для недорогих моделей подходит фурнитура Lareka, Giff.

Премиальные варианты производятся из дорогостоящих материалов. Для корпуса используется долговечное ДСП Egger. Материал характеризуется стойкостью к механическим повреждениям, отсутствием посторонних включений и легкостью в обработке. Фасад премиального шкафа-купе дополняется декоративным цветным стеклом LACOBEL, зеркалами "бронза" или "графит", другими элементами. Используется фурнитура компаний Blum, Haffel, Hettich.

Разница между бюджетными и премиальными моделями заключается в материалах, оформлении фасада. При производстве более дорогой мебели применяются материалы с фактурой дерева, природных минералов. Двери шкафа-купе дополняет амальгама, экологичное цветное стекло.

Какую фурнитуру лучше всего использовать под разный бюджет?

Для недорогих моделей можно использовать фурнитуру от польского бренда Lareka. Функциональные механизмы отличаются усиленной конструкцией, сбалансированным весом, бесшумной работой. Хорошим выбором станет мебельная фурнитура Giff. Такие комплектующие элементы функциональные, надежные и качественные.

При среднем бюджете можно сделать выбор в пользу комплектующих от Muller, Linken. Срок службы деталей составляет до 20 лет, а все изделия предназначаются для регулярного использования. Если позволяет бюджет, то можно выбирать фурнитуру премиум-класса. Это комплектующие от ведущих лидеров мебельной фурнитуры Hettich, Haffel или Blum. Фурнитура не просто украшает шкаф-купе, но и делает мебель функциональной, совершенной.

Из каких материалов лучше всего заказать шкаф-купе (ДСП/МДФ)

Плиты ДСП имеют разные фактуры и оттенки, хорошо сочетается с декоративными элементами. Материал водостойкий, доступный по стоимости. Древесно-стружечные плиты легко поддаются обработке. Могут использоваться ламинированные разновидности плит. Шкафы-купе из ДСП недорогие, но стильные.

Дороже стоит МДФ - материал, который считается аналогом натурального дерева. МДФ отличается устойчивостью к грибкам, микроорганизмам. Этот материал по сравнению с ДСП имеет больший уровень паро- и влагостойкости. МДФ имеет идеально ровную поверхность, подходит для создания вогнутых и выпуклых элементов. Современные шкафы-купе из МДФ могут эксплуатироваться в помещениях с влажностью до 80%. Мебель из МДФ устойчивая к механическим повреждениям и представлена в большом разнообразии решений.