Сергей Самусев: как построить свой дом мечты

Как построить свой дом? Свой – от идеи до чертежей, от чертежей до готовых стен и внутреннего наполнения.

Экспертным мнением об этом делится Сергей Самусев, основатель компании ZV Development– первопроходца в области коттеджного строительства в Киеве.

Спикер Сергей Владимирович Самусев - основатель компании ZV Development

Сергей расскажет о том, в чем измеряется качество дома, о самых распространенных ошибках на первых этапах и главное - как "намечтать" себе свою собственную "крепость", где по-настоящему захочется жить.

Сергей, каким должен быть проект дома? И в целом - что такое проект дома?

Начнем с того, что любое строительство – это инвестиционный проект. Даже дом, который строится для себя, является активом. И к нему нужно подходить таким образом, чтобы рано или поздно этот дом можно было продать. Поэтому нужно создавать ликвидный актив и, как предприниматель, рассматривать его с двух ракурсов: чтобы он не устарел морально и не утратил свои потребительские свойства в течение времени. Также есть такие параметры, как цена, качество и время. Нужно для самого себя определиться какой из них является для вас самым важным. И какой один из этих параметров ты можешь выбрать – и пожертвовать другими.

Если с ценой и временем понятно, то в чем измеряется качество?

Оно измеряется качеством архитектурно-планировочных инженерных решений. Первый дом является разминочным, тренировочным. После первого дома способный человек уже может сформулировать, что ему нужно. Для этого осознания мне потребовалось построить первые 4 дома. То есть, сам я смог жить только в четвертом по счету доме.

Какие стереотипные ошибки допускаются при постройке первых домов?

Качество проекта определяет, что ты получишь на выходе. Если проект не качественный, то строить такой дом будет дорого, долго и жизнь в нем не будет доставлять удовольствия.

Что должно быть учтено в проекте в первую очередь?

Взять готовый проект и сразу построить по нему дом – это утопия. Как прийти в магазин и взять первый попавшийся костюм: вероятность того, что он сразу же подойдет вам по размеру, крою и стилю – крайне мала. Дом – это то, что нужно подгонять по потребностям, семье, привычкам, по организации быта. Мой совет начинающим застройщикам – начинать с подробного технического задания: описать что именно вы хотите получить в итоге. Например, сколько метров должна быть площадь кухни, какие потолки, санузлы (где и сколько), спортзал, сауна, количество мест в гараже… Попытаться максимально полно обрисовать словами тот дом, который вы хотите. И согласовать это с членами семьи. Нужно учитывать, что строительство дома можно отнести к категории мечт: ты должен "намечтать" себе дом. Подробно себе его представить. Потом описать это любыми средствами – словами, рисунком. И то, что вы изобразите в своем воображении – то и получите. И с этим уже можно идти к профессиональному архитектору.

Как отличить хорошего, профессионального архитектора?

Важно относиться к архитектору, как к человеку, который помогает проектировать вам дом. Но не делает это вместо вас. Если оставить архитектора и прораба на полгода строить ваш дом, то он построит здание, хорошее в его представлении. Более того, вы же лишаете себя удовольствия созидания, радости от этого.

Какие подводные камни могут быть при оформлении?

Зависит от стартовых условий: если есть участок земли, и вам просто нужно подобрать дом, то всегда есть люди, которые возьмут на себя всю оформительскую работу. Наиболее правильный путь – это коттеджный городок. Это возможность жить в социально-имущественной среде, которая тебе близка. QDRO-terraced house, КГ Конык (Голосеевский район)

Вы построили домо-квартиры QDRO [квадро] в коттеджном городке Конык. Почему было принято решение построить готовый дом - с ремонтом, мебелью и готовым ландшафтным дизайном?

За прошедшие 30 лет накоплен огромный опыт строительства частных домов. Когда наша компания только стартовала и тогда называлась "Золотые ворота", то домостроительная отрасль отставала, по моим подсчетам, от Европы лет на 300. За минувшие 30 лет мы практически преодолели эту пропасть в 300 лет. В QDRO мы воплотили те стандарты строительства и качества жизни, которые в Европе сейчас только принимаются. Это и было самой интересной задачей для нас – реализовать все свои мечты и "хотелки". Но оставить дома незаконченными было очень рискованно, потому что страшно было представить какую бригаду заказчик приведет для всех остальных работ. Когда начинается любой проект, нужно нарисовать себе портрет конечного потребителя. Мы представляли наших жителей, как современных креативных людей. Таких, которые уже не помнят рабства. Потому как их осознанная жизнь уже происходила после распада советской власти. Семейные люди, с детьми (чаще больше одного), зарабатывающие хорошие деньги. И которые имеют чувство стиля: нашим проектировщикам была поставлена задача, чтобы в доме не было ничего бессмысленного. Не должно быть красоты ради красоты: они должна быть прикладной и иметь объяснение. Даже если это камин или балка – они также несут свою функциональность. На обдумывание этих вопросов ушло больше года. Потом же проектирование продолжалось в процессе строительства дома. Никогда не стоит рассчитывать, что то, что ты спроектировал — это вершина. Всегда есть, куда двигаться дальше. Процесс проектирования не прекращается. Он является именно тем интеллектуальным капиталом, который наша компания предлагает рынку.

Благодарим, Сергей. Действительно, лучшее, что можно предложить людям и рынку – это свою собственную экспертизу и интеллектуальный капитал. Надеемся, что мы будем не просто идти в ногу с Европой, а и давать живые примеры того, чему у нас можно поучиться.