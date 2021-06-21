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вторник, 29 июня 2021 14:20

Сельская жизнь по-богатому: как превратить дом для удобства
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Как в селе обставить дом с бассейном для отдыха
Фото: archdaily.com
Как в селе обставить дом с бассейном для отдыха
Как в селе обставить дом с бассейном для отдыха
Как в селе обставить дом с бассейном для отдыха
Как в селе обставить дом с бассейном для отдыха

Жилье на зависть всем может быть не большим или с золотыми колоннами. Примером этого является дом в бразильском селе Транкозо. Он выделяется на улице других белым колоритным фасадом среди красочных.

Дизайн удержаний одинаковый, что в ванной комнате, так и в гостиной. Там преобладает использование бетона, меди, древесины и керамики. Там простые материалы создают уютную атмосферу с сельскими нотами. Элегантный тон пронизывает весь проект.

Текстура грубой древесины на полу приятная на ощупь, поэтому для нее не нужны ковры.

На кухне установка центрального острова оптимизировало пространство и помогло добавить рабочие и столовой зоны.

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Обратите внимание также на изящные волнистые стены - эффект штукатурки Санта-Фе, распространенный как в мексиканских, так и в испанских и средиземноморских домах.

Еще более удобным это жилье делает бассейн, вода которого нагревается в течение дня. Рядом - кресло-гамак, в котором удобно отдыхать по вечерам или днем ​​в тени.

Стильная гостиная - набор дизайнерских идей и безграничные возможности по реализации собственных желаний. Здесь принято собираться всей семьей, поэтому можно появления и свой вкус и статус. Чтобы с этим не осрамиться, стоит внимательно подбирать каждую деталь интерьера, будь то занавески на окнах, люстра или обои.

archdaily.com
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Дата
29
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