Самому лучше не лезть: как сочетать цвета в стильном интерьере

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Трудно создавать интерьер не только малой комнаты. Сложности возникают и с большими. В этом вопросе лучше следовать профессионалов, а не делать по-своему. Они на примерах показывают, какие тона совместить для уютного жилья.

Об этом пишут дизайнеры OV2 в Фейсбук.

В квартире площадью 100 м2 придерживались современного стиля спокойной цветовые гаммы. Там есть только бежевый, коричневый и молочный оттенки.

Гостиная, кухня и обеденная зона объединены в одно просторное помещение. Элементы темного дерева и минималистичные светильники создают лаконичный интерьер.

Матовые кухонные фасады выглядят легко и непринужденно. Особого внимания заслуживает акцента рельефная стена у обеденной зоны.

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Светлая спальня с комфортной кроватью и стильной акцентной стеной с ТВ поддержала стилистику всей квартиры.

За перегородкой находится гардеробная комната, продолжением которой стал хозяйственный санузел. Детская комната имеет несколько условных зон - для отдыха, обучения и занятий спортом.

Спальня станет место черпания сил, если ее правильно обставить. Главные аксессуары, на которые следует обратить особое внимание - шторы и диван. Обычный и нехитрый дизайн, если там они выполнены из одного материала. Такая спальня выглядит очень красиво. Чаще всего подобный дизайн используется в номерах знаменитых отелей.