Самому легко ошибиться: как выбрать стильный светильник

Фото: instagram.com

Освещение способно превратить любую комнату. Светильники будут выглядеть стильными, если их выбирать не из одной коллекции.

О правилах, которых следует придерживаться при выборе светильников, рассказала дизайнер интерьера Елена Кузина.

При этом она написала в Инстаграм

"Если вам нужно подобрать в комнату освещения: люстру, бра, настольную лампу, вы с вероятностью 90% выберете все элементы у одного производителя из одной коллекции ... Почему?" Потому что они на 100% подходят друг к другу", - скажете вы. и будете, конечно, правы. Так интерьер станет скучнее и более предсказуемым", - отметила Елена Кузина.

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Чтобы все светильники гармонично смотрелись вместе, нужно соблюдать несколько рекомендаций:

1. Не экспериментировать с миксом разных элементов, если вы делаете дизайн самостоятельно.

2. Фурнитура всех предметов должна быть одного цвета: или под серебро или под золото или под медь.

3. Золото - это не то же самое, что и латунь. Оттенок должен совпадать, иначе будет некрасивый разнотон.

Темная квартира - проблема многих владельцев. Существует несколько приемов, чтобы ее решить. Они не требуют больших затрат денег. Дефицит дневного света плохо влияет на настроение и самочувствие. И может вызвать апатию и депрессию. Я подготовила легкие советы, что можно с этим сделать с помощью дизайна интерьера.