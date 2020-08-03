Садовая мебель на дачу: как приятный отдых сделать удобным

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Мебель для сада не обязательно покупать. Их можно сделать из остатков древесины. От этого они не будут выглядеть слишком просто. Главное, всю мебель стоит покрыть лаком. Так будут защищена от дождя и снега.

В этой галерее можно выбрать простые и стильные решения мебели, которые помогут обустроить приусадебный участок комфортно и со вкусом.

Это важно, потому что люди часто забывают эту часть дома. Хотя именно здесь отдыхают на природе. Поэтому к оформлению также стоит подойти с дизайнерским вкусом.

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Сейчас очень популярно вертикальное озеленение жилья. Размещены таким образом растения придают свежесть и красоту декора дома. Такой сад в квартире создать не сложно, а уход не требует титанических усилий. Идеи оформления растений на стене можно посмотреть в фото-галереи.