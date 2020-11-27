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пятница, 27 ноября 2020 14:47

С чего начать планирование спальни: дизайнерские советы
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Планирование спальни: с чего советуют начать профессионалы
Фото: remontbp.com
Планирование спальни: с чего советуют начать профессионалы
Планирование спальни: с чего советуют начать профессионалы
Планирование спальни: с чего советуют начать профессионалы
Планирование спальни: с чего советуют начать профессионалы

Грамотное планирование интерьера начинается с определения площади спальни и заканчивается мебелью и занавесками. Каждый сантиметр необходимо превратить в уютное место. Здесь важна каждая деталь. Перед покупкой мебели следует заранее определить не только их размер, но и проход.

Несмотря на то, что планирование спальной комнаты в помещении прямоугольной формы отличается некоторыми сложностями, всегда можно найти идеальное решение. Главное - подобрать мебель, отделочные материалы и позаботиться о качественном освещении, что позволит удачно скорректировать пространство. Для визуального расширения комнаты дизайнеры рекомендуют прибегнуть к методу разного оформления стен, а при выборе мебели акцентировать внимание на кровати. Современные модульные гарнитуры в этом случае очень удачно замаскируют недостатки прямоугольной комнаты.

Угловое размещение пространства для хранения вещей визуально расширяет комнату. Оптимальным решением для вытянутой спальни станет расположением туалета части вдоль одной из коротких стен или в виде буквы П.

В последнее время в проекты спален все чаще включают санузел, и надо признаться, подобное решение экономит пространство и с точки бытового вопрос очень удобно. Главное оформлять весь интерьер в одном стиле и выдерживать сочетание близких по спектру оттенков. Исходя из личных предпочтений, отделение санузла от спальни может происходить с помощью обычных дверей, опалового стекла.

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Планирование спальни квадратной формы начинается с расстановки акцентов. Эту роль прекрасно возьмут на себя телевизор на стене или декоративный камин.

Также для такого помещения существует понятие, как основная мебель, к которой относятся кровать и шкаф. Дополнительные мебель - комод, туалетный столик и прочее, которая должна гармонично дополнять большие предметы.

Наиболее приемлемым вариантом освещения в квадратной спальни считается люстра в центре потолка или точечные светильники по всему периметру. Цветовое решение подобного помещение должно основываться на светлых тонах, что позволит не перегрузить общую картину.

В спальне важно создать не только комфортное спальное место, но и в целом уютный интерьер. В последнее время все чаще в качестве основного цвета синий. Он успокаивает и помогает сохранить внутреннюю гармонию.

Диапазон оттенков велик: от нежного лавандового до глубокого синего тона. Поэтому интерьер может быть как темным, так и светлым. Если же необходимо создать особо уютную с ноткой загадочности атмосферу, смело выбирайте глубокий синий цвет для ее оформления.

remontbp.com
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