Роскошный вид и много света: закончили удивительный дом

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Трендом в строительстве современных домов есть большое количество стеклянных стен. Это удачное решение, особенно если открывается вид на залив. Этот роскошный пейзаж подчеркивает уютную атмосферу интерьере.

Доказательством этого является жилье, хозяином которого является родом из Швеции. Отсюда и не двусмысленные намеки на скандинавский стиль. Но дом не выглядит холодным. Там есть много света и деревянная потолок, который мгновенно дарит комнатам в доме много тепла.

Это дом с наслоением текстур и нейтральными цветовыми тонами. Доски из светлого дуба придают пространству его нейтральную основу, которая сочетается с ореховыми и черными акцентами.

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Эта вилла, расположенная в Беллингемський заливе. Хозяева увлекаются коллекционированием вещей с историей. Поэтому там много антикварных и винтажных деталей, придали интерьеру характера. А еще хорошо вписались в новых вещей.

Графство Марин - одно из самых красивых мест в Калифорнии. На юге она граничит с Сан-Франциско и отделено от города проливом Золотые Ворота. Там закончили строительство жилья для женщины с двумя дочерьми. Дизайнер интерьеров Брэд Крефман хотел создать дом, который бы сохранил историческую атмосферу, но придал ему современной раскрутки.