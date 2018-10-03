 
Ексклюзивы
1/5
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 306
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 927
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 477
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 837
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1908
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 9063
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4626
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2007
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 792
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
12
5
20
32
12
Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене
Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене
Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм
Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм
Как оформить детскую для девочки: 20 стильных идей
Как оформить детскую для девочки: 20 стильных идей
Показали невероятно уютные кухни в модном стиле бохо
Показали невероятно уютные кухни в модном стиле бохо
Дом героини киносаги &quot;Сумерки&quot; выставили на продажу
Дом героини киносаги "Сумерки" выставили на продажу
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 225
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1206
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5121
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9522
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1089
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
среда, 03 октября 2018 17:45

Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене
12

  Комментировать

Стартовая цена для торгов за особняк будет произвольной.
Фото: dailymail.co.uk
Стартовая цена для торгов за особняк будет произвольной.
Стартовая цена для торгов за особняк будет произвольной.
Стартовая цена для торгов за особняк будет произвольной.
Стартовая цена для торгов за особняк будет произвольной.

Шикарный 2-этажный особняк вблизи Сан-Франциско пустят с молотка по невероятно выгодным условиям. Торги будут проводить без фиксированной стартовой цены — ее определят сами участники аукциона. Отдадут за самую большую сумму, которая будет предложена. Причем независимо от того, будет она заниженной или нет.

Ранее этот калифорнийский особняк принадлежал звезде популярных американских комедий Эдди Мерфи. Актер продал его в 2007 году, выручив при этом более 6 миллионов долларов. В 2012 дом снова появился на рынке недвижимости. Тогда за него запросили уже 12 млн. Через 2 года цену снизили до 10, однако желающих его приобрести так и не нашлось. Пишет известное британское издание Dailymail.

Находится бывшая собственность Эдди Мерфи на территории элитного поселения Granite Bay близ города Сакраменто, штат Калифорния. Там живет много известных актеров и спортсменов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм

Особняк расположен на вершине холма, откуда открывается фантастический вид на долину и горы Сьерра-Невада. Включает в себя 10 спален, 14 ванных, роскошную гостиную, полностью укомплектованный спортзал, домашний кинотеатр и просторную кухню с изысканным интерьером в стиле 70-х. Общая площадь его составляет 1 170 квадратных метров. Интерьер выдержан преимущественно в средиземноморском стиле с элементами модерна.

Продается дом полностью меблированным. В каждой из комнат на втором этаже есть выход на балкон. На первом обустроена огромная веранда. Во дворе есть огромный бассейн.

Торги за бывшую собственность Эдди Мерфи проведет аукционный дом DeCaro Auctions International. Участвовать в аукционе можно дистанционно — все будет происходить в режиме онлайн. Назначили торги на конец октября этого года.

Ранее сообщили, что дом героини киносаги "Сумерки" выставили на продажу. После завершения съемок в интерьере его ничего не меняли. Владельцем этого дома стать можно за 350 тысяч долларов.

dailymail.co.uk
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Берлинская стена разделила мир на две части

Самое читаемое
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
51
 Просмотров: 156724
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 39026
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 33238
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 27346
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою &quot;оффшорную зону&quot; в Луганской области
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою "оффшорную зону" в Луганской области
12
 Просмотров: 15824
Дом
Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм
Фейковое жилье: роскошный пентхаус сдают только для съемок в Инстаграм
5
 Просмотров: 873
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
5
 Просмотров: 756
Как оформить детскую для девочки: 20 стильных идей
Как оформить детскую для девочки: 20 стильных идей
20
 Просмотров: 486
Показали невероятно уютные кухни в модном стиле бохо
Показали невероятно уютные кухни в модном стиле бохо
32
 Просмотров: 2925
Столы напоминают зрачок глаза - мастер рассказал о новом тренде в дизайне
Столы напоминают зрачок глаза - мастер рассказал о новом тренде в дизайне
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
48
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
4
У Кремля угрожают взорвать авто
3
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
3
Винник назвал Майдан искусственным
3
"Советский фидбэк" - Супрун ответила нардепам, которые хотят ее отставки
Голосов: 70
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua