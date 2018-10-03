Роскошный особняк Эдди Мерфи готовы продать на аукционе по любой цене

Фото: dailymail.co.uk

Шикарный 2-этажный особняк вблизи Сан-Франциско пустят с молотка по невероятно выгодным условиям. Торги будут проводить без фиксированной стартовой цены — ее определят сами участники аукциона. Отдадут за самую большую сумму, которая будет предложена. Причем независимо от того, будет она заниженной или нет.

Ранее этот калифорнийский особняк принадлежал звезде популярных американских комедий Эдди Мерфи. Актер продал его в 2007 году, выручив при этом более 6 миллионов долларов. В 2012 дом снова появился на рынке недвижимости. Тогда за него запросили уже 12 млн. Через 2 года цену снизили до 10, однако желающих его приобрести так и не нашлось. Пишет известное британское издание Dailymail.

Находится бывшая собственность Эдди Мерфи на территории элитного поселения Granite Bay близ города Сакраменто, штат Калифорния. Там живет много известных актеров и спортсменов.

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Особняк расположен на вершине холма, откуда открывается фантастический вид на долину и горы Сьерра-Невада. Включает в себя 10 спален, 14 ванных, роскошную гостиную, полностью укомплектованный спортзал, домашний кинотеатр и просторную кухню с изысканным интерьером в стиле 70-х. Общая площадь его составляет 1 170 квадратных метров. Интерьер выдержан преимущественно в средиземноморском стиле с элементами модерна.

Продается дом полностью меблированным. В каждой из комнат на втором этаже есть выход на балкон. На первом обустроена огромная веранда. Во дворе есть огромный бассейн.

Торги за бывшую собственность Эдди Мерфи проведет аукционный дом DeCaro Auctions International. Участвовать в аукционе можно дистанционно — все будет происходить в режиме онлайн. Назначили торги на конец октября этого года.

Ранее сообщили, что дом героини киносаги "Сумерки" выставили на продажу. После завершения съемок в интерьере его ничего не меняли. Владельцем этого дома стать можно за 350 тысяч долларов.