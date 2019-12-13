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понедельник, 16 декабря 2019 00:28

Роскошь зашкаливает: показали чрезвычайные способы украшения елки
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Как украсить елку 2020: доминирует серебряный цвет
Фото: idei-dekoru.com
Как украсить елку 2020: доминирует серебряный цвет
Как украсить елку 2020: доминирует серебряный цвет
Как украсить елку 2020: доминирует серебряный цвет
Как украсить елку 2020: доминирует серебряный цвет

Роскошная елка не значит дорога. Если к украшению подойти со вкусом, то даже самые простые игрушки будут выглядеть по-богатому.

Пример этому далее в статье.

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По восточному календарю, в 2020 год будет годом белого металлического крысы. Его любимыми цветами считаются оттенки серого, белого, серебристого или золотистого. Игрушки, следовательно, стоит выбирать в этой цветовой гамме. Основным для новогодней елки 2020 можно выбрать белый и серебристый цвета. Подойдут также украшения голубого цвета или мягких пастельных тонов.

Белый декор будет создавать эффект заснеженной елки, а чтобы елка не выглядела очень бледно, следует дополнить украшениями голубого или фиолетового, сиреневого, розового цветов.

Вешать игрушки можно несколькими способами. Так называемый кольцевой способ максимально приближен к привычной нам классики и не требует особых "усилий". самые шарики и игрушки вешаются внизу, а те, что поменьше - ближе к верхушке, и по кругу дополняется все гирляндами, и, по желанию, мишурой.

Замена живой елки на искусственную - очевидный способ сохранить природу и окружающую среду. Однако благодаря использованию искусственных украшений можно получить гораздо более необычные новогодние елки. Покупать каждый год новые елочные украшения вредит не только кошельку, но и окружающей среде.

Поэтому хорошей альтернативой обычных игрушек является эко.

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