 
Ексклюзивы
1/5
Гибель 16-летних товарищей: версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: версии трагедии
Просмотров: 288
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 387
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 351
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1323
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1467
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 747
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1557
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1134
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1926
Фото
Все фото
8
13
13
10
13
Чем заменить мебельную стенку: показали модные варианты
Чем заменить мебельную стенку: показали модные варианты
Ремонт в туалете надо делать по пяти основным правилам
Ремонт в туалете надо делать по пяти основным правилам
Сочная кухня: как совместить салатовый цвет в интерьере
Сочная кухня: как совместить салатовый цвет в интерьере
Дешево и надежно: архитекторы показали забытый материал в современных домах
Дешево и надежно: архитекторы показали забытый материал в современных домах
Современная спальня без лишнего: показали стильные идеи дизайна
Современная спальня без лишнего: показали стильные идеи дизайна
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 729
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 504
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 432
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2718
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 648
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 1179
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
понедельник, 14 июня 2021 14:45

Ремонт в туалете надо делать по пяти основным правилам
13

  Комментировать

Идеи оформления туалета легко повторить за дизайнерами
Фото: zelenasadyba.com.ua
Идеи оформления туалета легко повторить за дизайнерами
Идеи оформления туалета легко повторить за дизайнерами
Идеи оформления туалета легко повторить за дизайнерами
Идеи оформления туалета легко повторить за дизайнерами

Оформление туалета, как правило, занимает меньше времени. Дело не в размере комнаты. Люди ей почему-то обходят вниманием. Хотя туалетом пользуется вся семья и гости дома или квартиры. То есть, его видят буквально все.

Как уделить внимание ее декора, и результат вас порадует. Основные правила оформления туалета:

1. В такой компактной комнате, как туалетная, можно позволить себе смелые эксперименты, которые будут поднимать настроение. Малый размер позволяет выбрать действительно интересные обои, ведь они стоят недешево, а в этом случае нам понадобится их совсем немного.

2. Декор туалетной комнаты не украсит ее интерьер, если на полу будут стоять чистящие средства. Эти необходимые предметы нужно прятать. Для этого лучше продумать закрытое место хранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как вписать новые двери в интерьер: семь советов дизайнера

3. Даже обычный интерьер туалета станет на уровень выше, если заменить пластиковые элементы на керамические, металлические, деревянные.

4. В комнате найдется место для совсем декора - картины, панно, зеркало, корзины.

5. А вот растения выбирайте те, которые могут расти на искусственном освещении, если в туалете нет окна.

Спальня станет место черпания сил, если ее правильно обставить. Главные аксессуары, на которые следует обратить особое внимание - шторы и диван. Обычный и нехитрый дизайн, если там они выполнены из одного материала. Такая спальня выглядит очень красиво. Чаще всего подобный дизайн используется в номерах знаменитых отелей.

zelenasadyba.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ремонт в туалете надо делать по пяти основным правилам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Полсотни военных погибли на Луганщине

Итальянец победил в конкурсе проектов здания университета в Киеве

"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец

Жителей стран Балтии начали депортировать

Заложили основу европейской интеграции Украины

Художника убили выстрелом в затылок

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 6156
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 4428
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
 1 Просмотров: 3213
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3007
Добкин &quot;наехал&quot; на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России 1 Просмотров: 2889
Дом
Чем заменить мебельную стенку: показали модные варианты
Чем заменить мебельную стенку: показали модные варианты
8
 Просмотров: 135
Сочная кухня: как совместить салатовый цвет в интерьере
Сочная кухня: как совместить салатовый цвет в интерьере
13
 Просмотров: 702
Дешево и надежно: архитекторы показали забытый материал в современных домах
Дешево и надежно: архитекторы показали забытый материал в современных домах
10
 Просмотров: 1296
Современная спальня без лишнего: показали стильные идеи дизайна
Современная спальня без лишнего: показали стильные идеи дизайна
13
 Просмотров: 1818
Декоративная мельница в саду: как украсить участок
Декоративная мельница в саду: как украсить участок
6
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 229
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть