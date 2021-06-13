Ремонт в туалете надо делать по пяти основным правилам

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Оформление туалета, как правило, занимает меньше времени. Дело не в размере комнаты. Люди ей почему-то обходят вниманием. Хотя туалетом пользуется вся семья и гости дома или квартиры. То есть, его видят буквально все.

Как уделить внимание ее декора, и результат вас порадует. Основные правила оформления туалета:

1. В такой компактной комнате, как туалетная, можно позволить себе смелые эксперименты, которые будут поднимать настроение. Малый размер позволяет выбрать действительно интересные обои, ведь они стоят недешево, а в этом случае нам понадобится их совсем немного.

2. Декор туалетной комнаты не украсит ее интерьер, если на полу будут стоять чистящие средства. Эти необходимые предметы нужно прятать. Для этого лучше продумать закрытое место хранения.

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3. Даже обычный интерьер туалета станет на уровень выше, если заменить пластиковые элементы на керамические, металлические, деревянные.

4. В комнате найдется место для совсем декора - картины, панно, зеркало, корзины.

5. А вот растения выбирайте те, которые могут расти на искусственном освещении, если в туалете нет окна.

Спальня станет место черпания сил, если ее правильно обставить. Главные аксессуары, на которые следует обратить особое внимание - шторы и диван. Обычный и нехитрый дизайн, если там они выполнены из одного материала. Такая спальня выглядит очень красиво. Чаще всего подобный дизайн используется в номерах знаменитых отелей.