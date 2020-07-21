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вторник, 21 июля 2020 19:17

Ремонт квартиры должен стоить шесть зарплат
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"Люди вкладывают все деньги в гостинную - покупают красивые камины, большие телевизоры, кожаные уголки, заказывают дорогу гипсовую лепнину на стены. А проводят там меньше времени, находятся преимущественно на кухне", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева
Фото: topdom.ru
"Если на стенах есть много полок, картин, элементов декора, то обои советую брать однотонные. Уют создают детали, а не основа", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева
"Ремонт должен быть недорогим, чтобы не хвататься за сердце сразу, как треснет ваша мраморная плитка на полу. А она точно треснет, только на нее упадет чашка или крышка от кастрюли", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева
"Ухоженная квартира всегда выглядит достойно. Но сделать что-то красиво и постоянно удерживать это в хорошем состоянии - разные вещи", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева
"Ремонт стоит делать с проекцией на будущее. Если стена идеально виштукатурена, то ее можно перекрашивать каждый год. Это не дорого, можно самому", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева

Интерьер квартиры нужно освежать каждые пять лет, дома - 8-10, - говорит Gazeta.ua дизайнер 45-летний Руслан КАНЮК из Киева. - За это время даже самое дорогое убранство или изнашивается и стирается, или надоедает. Появляются новые покрытия, технологии, техника. Реальная жизнь подсказывает, чего в доме не хватает, что - лишнее.

Автор: topdom.ru
  "Люди вкладывают все деньги в гостинную - покупают красивые камины, большие телевизоры, кожаные уголки, заказывают дорогу гипсовую лепнину на стены. А проводят там меньше времени, находятся преимущественно на кухне", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева
"Люди вкладывают все деньги в гостинную - покупают красивые камины, большие телевизоры, кожаные уголки, заказывают дорогу гипсовую лепнину на стены. А проводят там меньше времени, находятся преимущественно на кухне", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева

С чего начинать ремонт?

Из бюджета. Должен составлять до шести зарплат супругов. За меньшие деньги качество не устроит заказчика, будет выглядеть дешево. Если замахнуться на большее - придется отказывать себе во всем, чтобы закончить.

Обновления помещения - это не обязательные расходы. Не лекарство, пища, одежда или коммунальные платежи. Это делают ради эстетического удовольствия и комфорта. Жизнь не должна превращаться в процес накопления денег для очередного дивана или кухни. А если и насобираете, то будете бояться ходить по паркету или включать ту плазму.

Обновления помещения - это не обязательные расходы. Не лекарство, пища, одежда или коммунальные платежи. Жизнь не должна превращаться в процес накопления денег для очередного дивана или кухни

Как планировать расходы?

Материалы и работа мастеров должны составлять 80 процентов запланированного бюджета. Остальные потратите на сопутствующее: очередная доставка, расходные материалы, незапланированный ремонт инструментов, неучтенные вещи. Просчитать до гвоздя не может никто. Те мастера, которые это вроде бы делают, просто закладывают большой запас.

Просчитать до гвоздя не может никто

Автор: https://srbu.ru/
  "Если на стенах есть много полок, картин, элементов декора, то обои советую брать однотонные. Уют создают детали, а не основа", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева
"Если на стенах есть много полок, картин, элементов декора, то обои советую брать однотонные. Уют создают детали, а не основа", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева

Где искать мастеров?

По рекомендациям знакомых. Нужно увидеть ихнюю работу, договориться о цене, сроках выполнения, особенностях. Оны должны видеть объект и знать ваши требования к малейшей детали. Большинство мастеров работает с конкретными материалами. Все моменты надо обсудить. Иначе будут недовольны все.

Не гоняйтесь за ценой. Качественный мастер не сделает дешево. И не берите "кума-свата-брата-соседа". Они будут допускать ошибки, а вам стыдно будет указать на них. Ошибки допускают все без исключения.

Когда планировать ремонт?

Лучше закупиться заранее и запланировать ремонт на летний отпуск. Когда вся семья выезжает на море, освобождает помещение. В это время внутрь заходят мастера, ремонтируют. Им никто не мешает, хозяева не живут в пыли. Лето, день длинный, все сохнет быстро. После отпуска люди заезжают в новое помещение.

Ремонт должен закончиться за день до возвращения хозяев.

Ремонт должен закончиться за день до возвращения хозяев

Автор: https://www.pinterest.com/
  "Ремонт должен быть недорогим, чтобы не хвататься за сердце сразу, как треснет ваша мраморная плитка на полу. А она точно треснет, только на нее упадет чашка или крышка от кастрюли", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева
"Ремонт должен быть недорогим, чтобы не хвататься за сердце сразу, как треснет ваша мраморная плитка на полу. А она точно треснет, только на нее упадет чашка или крышка от кастрюли", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева

Возможно освежить квартиру за шесть зарплат?

Определите, где жители находятся дольше всего и на тот узел тратьте больше денег. Люди вкладывают все деньги в гостинную - покупают красивые камины, большие телевизоры, кожаные уголки, заказывают дорогую гипсовую лепнину на стены. А проводят там меньше времени, находятся преимущественно на кухне.

Часто большие деньги отдают за новую мебель, двери, технику. Считают, что делают на века, чтобы не ломалось. Все можно освежить дешевле. И вечного нет ничего, все со временем изнашивается. Или надоедает.

Вечного нет ничего, все со временем изнашивается или надоедает

Автор: https://myremontnow.ru/
  "Ухоженная квартира всегда выглядит достойно. Но сделать что-то красиво и постоянно удерживать это в хорошем состоянии - разные вещи", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева
"Ухоженная квартира всегда выглядит достойно. Но сделать что-то красиво и постоянно удерживать это в хорошем состоянии - разные вещи", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева

Как отремонтировать дешевле?

Старую мягкую мебель реставрировать, добавить свежего поролона или синтепона, выбрать новую обшивку. Твердую мебель или деревянные двери покрыть свежим лаком или покрасить другим цветом. На кухне заменить только фасады или столешницу. Если структурные обои в хорошем состоянии - покрасить их, пластиковые окна вычистить и смазать.

Старая плитка в санузлах выглядит новой, если затирку между швами заменить на яркую новую. Ламинат можно не перестилать, а зашпаклевать трещины и покрыть темным лаком.

Как выбирать материалы отделки?

Не в интернете. Их надо пробовать руками, видеть качество, советоваться с мастерами. Выбирать в зависимости от высоты помещения, освещения, количества мебели, условий использования.

Темные бархатные обои с крупным рисунком красиво смотрятся на стендах в светлых выставочных залах. А спальню площадью 9 "квадратов" превратят в погреб.

Если на стенах есть много полок, картин, элементов декора, то обои советую брать однотонные. Уют создают детали, а не основа.

На темном глянцевом ламинате или паркете всегда видно пыль. Чистым остается 15 минут после уборки. Самые дорогие темные шторы за 4-5 лет все равно выгорят, потеряют яркость.

Даже брендовые дорогие обои потеряют вид, если их часто мыть. Не клейте такие на кухне. Берите простые, без рисунка.

Уют создают детали, а не основа

Автор: https://couo.ru/
  "Ремонт стоит делать с проекцией на будущее. Если стена идеально виштукатурена, то ее можно перекрашивать каждый год. Это не дорого, можно самому", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева
"Ремонт стоит делать с проекцией на будущее. Если стена идеально виштукатурена, то ее можно перекрашивать каждый год. Это не дорого, можно самому", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева

Как сохранить свежесть ремонта?

Только если не жить в доме. Потому что в процессе жизни где-то что-то ударится, оторвется, испачкается, отклеится.

Ремонт должен быть недорогим, чтобы не хвататься за сердце сразу, как треснет ваша мраморная плитка на полу. А она точно треснет, только упадет чашка или крышка от кастрюли. На кухонный диван все равно что-то прольется, мягкая мебель исцарапает кот, стены обрисуют дети, на кухню прольется суп из кастрюли.

Советую помнить о путях отступления. В гараже желательно оставить немного краски, которой покрывали стены, полрулона обоев. Должно быть по одной запасной плитке, горсть затирки для швов, письмо ламината, запасная лампочка в светильник. А как за год перегорит - такое уже не найдете, потому что их уже сняли с производства.

Как успевать за модой?

За ней не угонится никто. Ухоженная квартира всегда выглядит достойно. Но сделать что-то и постоянно удерживать это в хорошем состоянии - разные вещи. Часто противоположные.

Снежнобелая затирка между плиткой выглядит нарядно, но ее надо мыть хлоркой чуть ли не ежедневно. Стеклянный стол на кухню нужно постоянно натирать, потому что видно малейшие пятна, темную деревянную мебель - полировать воском, ворсовые ковры - пылесосить, статуэтки - чистить от пыли. Хозяйка превратится в домохозяйку.

Монтируете светильники в потолок - помните, что лампочки там придется менять. Делайте все доступным. Фильтры на воду, прокладки на кранах, элементы канализации, составляющие карниза, мебельную фурнитуру, шторы нужно периодически чистить, смазывать, заменять.

Сделать что-то и постоянно удерживать это в хорошем состоянии - разные вещи, часто противоположные

Автор: https://navigator-kirov.ru/
  "Старую мягкую мебель дешевле реставрировать, добавить свежего поролона или синтепона, выбрать новую обшивку. Твердую мебель или деревянные двери можно покрыть свежим лаком или покрасить другим цветом", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева
"Старую мягкую мебель дешевле реставрировать, добавить свежего поролона или синтепона, выбрать новую обшивку. Твердую мебель или деревянные двери можно покрыть свежим лаком или покрасить другим цветом", - говорит дизайнер Руслан КАНЮК из Киева
Как еще сэкономить на ремонте?

Надо делать с проекцией на будущее. Если стена идеально виштукатурена, то ее можно перекрашивать чуть ли не ежегодно. Это не дорого, можно самому. На ровном полу любое покрытие будет служить дольше. И перестилать его легко и быстро. Поэтому заранее позаботьтесь о крепком и ровном основании.

У меня есть заказчик, стены квартиры которого оклеены белыми фактурными обоями. Каждые три года перекрашивает их дешевой краской, передвигает мебель с места на место. Обновление стоит копейки, а эффект как и у дорогого.

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