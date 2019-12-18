 
Ексклюзивы
1/5
Волонтеры и ветераны становятся силой, которая будет диктовать программы политикам: главное в журнале "Країна"
Волонтеры и ветераны становятся силой, которая будет диктовать программы политикам: главное в журнале "Країна"
Просмотров: 0
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 5 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 5 году войны
Просмотров: 639
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 783
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1017
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1467
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2745
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 531
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2538
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
Фото
Все фото
14
15
7
19
9
Против стереотипов: показали уютные гостиные в нестандартном цвете
Против стереотипов: показали уютные гостиные в нестандартном цвете
Новогодняя икебана: 15 способов создания праздничной композиции
Новогодняя икебана: 15 способов создания праздничной композиции
Дизайнеры назвали 10 модных лайфхаков украшения елки
Дизайнеры назвали 10 модных лайфхаков украшения елки
Рождественский венок: показали простые способы изготовления украшения
Рождественский венок: показали простые способы изготовления украшения
Нежный лофт: показальний оригинальный способ преобразования интерьера
Нежный лофт: показальний оригинальный способ преобразования интерьера
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1017
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 495
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2646
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11214
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 828
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
четверг, 19 декабря 2019 09:15

Против стереотипов: показали уютные гостиные в нестандартном цвете
14

  Комментировать

Главное в применении розового — правильно выбрать оттенок.
Фото: decoist.com
Главное в применении розового — правильно выбрать оттенок.
Главное в применении розового — правильно выбрать оттенок.
Главное в применении розового — правильно выбрать оттенок.
Главное в применении розового — правильно выбрать оттенок.

За розовым прочно закрепилось значение "женского" цвета. Поэтому и выбирают его в основном для оформления спален для девочек. Хотя на самом деле розовый способен сделать более привлекательным интерьер любой комнаты. И гостиная — не исключение.

У розового есть множество оттенков, способных создать уютную атмосферу, которая успокаивает нервы и помогает расслабиться. Обладают таким эффектом оттенки розового из пастельной палитры. Идеально подходят они для комнат с достаточным естественным освещением, пишет decoist.

Оригинальности интерьеру в розовых тонах придают детали из металла. Особенно эффектно выглядят золотые элементы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера

Применять розовый можно как в роли господствующего цвета, так и для создания акцентов. Гармонично смотрится он в комбинации и с нейтральными цветами, и с яркими. Допускается также сочетание различных оттенков розового. Привлекательно выглядеть в гостиной со светло-розовой акцентной стеной будет пастельно-розовый диван или пара розово-лососевых кресел. Дополнят картинку несколько ярко-розовых аксессуаров.

Оригинального вида гостиным придает структурированность пространства. Обеспечивает ее наличие стильного и эффектного композиционного центра, иначе говоря фокусной точки, на которой сразу концентрируются взгляды. На роль такой точки подойдет зеркало, картина или фотография, отдельные предметы мебели, деревянные балки и яркие элементы декора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Против стереотипов: показали уютные гостиные в нестандартном цвете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Подарок к Николаю: 3 года назад Приватбанк перешел в государственную собственность

Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 44688
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 19809
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 16443
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 8415
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 7551
Дом
Новогодняя экономия: как самому сделать светового оленя
Новогодняя экономия: как самому сделать светового оленя
 Просмотров: 81
Новогодняя икебана: 15 способов создания праздничной композиции
Новогодняя икебана: 15 способов создания праздничной композиции
15
 Просмотров: 801
Дизайнеры назвали 10 модных лайфхаков украшения елки
Дизайнеры назвали 10 модных лайфхаков украшения елки
7
 Просмотров: 729
Рождественский венок: показали простые способы изготовления украшения
Рождественский венок: показали простые способы изготовления украшения
19
 Просмотров: 1197
Нежный лофт: показальний оригинальный способ преобразования интерьера
Нежный лофт: показальний оригинальный способ преобразования интерьера
9
 Просмотров: 1359
Больше всего комментируют
11
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 636
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua