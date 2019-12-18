Против стереотипов: показали уютные гостиные в нестандартном цвете

Фото: decoist.com

За розовым прочно закрепилось значение "женского" цвета. Поэтому и выбирают его в основном для оформления спален для девочек. Хотя на самом деле розовый способен сделать более привлекательным интерьер любой комнаты. И гостиная — не исключение.

У розового есть множество оттенков, способных создать уютную атмосферу, которая успокаивает нервы и помогает расслабиться. Обладают таким эффектом оттенки розового из пастельной палитры. Идеально подходят они для комнат с достаточным естественным освещением, пишет decoist.

Оригинальности интерьеру в розовых тонах придают детали из металла. Особенно эффектно выглядят золотые элементы.

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Применять розовый можно как в роли господствующего цвета, так и для создания акцентов. Гармонично смотрится он в комбинации и с нейтральными цветами, и с яркими. Допускается также сочетание различных оттенков розового. Привлекательно выглядеть в гостиной со светло-розовой акцентной стеной будет пастельно-розовый диван или пара розово-лососевых кресел. Дополнят картинку несколько ярко-розовых аксессуаров.

Оригинального вида гостиным придает структурированность пространства. Обеспечивает ее наличие стильного и эффектного композиционного центра, иначе говоря фокусной точки, на которой сразу концентрируются взгляды. На роль такой точки подойдет зеркало, картина или фотография, отдельные предметы мебели, деревянные балки и яркие элементы декора.