Прихожая "под кирпич": модные способы облицовки стен

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Интерьер прихожей создает впечатление о всей квартире. Сейчас модном является отделка с помощью кирпичной кладки или материалов, ее имитируют. Такое решение позволяет создать удивительную атмосферу и задает настроение всему помещению.

Это также дополнительное утепление стен и шумоизоляция. За ним легко ухаживать, протерев влажной салфеткой от загрязнений.

Облицовка стен керамической плиткой стоит гораздо дороже обоев, штукатурки или готовых панелей, которые часто используют в дизайне интерьера.

Производство декоративного кирпича из гипса не требует больших вложений, поэтому подобный вид облицовки отличается привлекательной ценой. Но хрупкий и чувствительный к влаге. Используется гипсовый кирпич для отделки стен, отдельных участков или дверных проемов.

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Кирпич может быть и белой. Такой цвет довольно легко воспринимается людьми, дарит ощущение чистоты, света, легкости и при умелом использовании в интерьере визуально увеличивает площадь помещения. Поэтому декоративный кирпич белого цвета можно назвать беспроигрышным вариантом для отделки стен в прихожей.

Белый кирпич прекрасно сочетается с другими оттенками в дизайне комнаты, выглядит стильно и изысканно.

По законам колористики использовать более трех цветов в интерьере нежелательно. Но только в том случае, если вы не умеете грамотно это делать. На самом деле не существует никаких запретов в плане сочетания цветов. Хороший дизайнер способен объединить даже красный с розовым так, что это будет выглядеть очень "вкусно".