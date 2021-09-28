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вторник, 28 сентября 2021 16:05

Практичный и светлый: как повторить скандинавский стиль у себя дома
13

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Тесная квартира в скандинавском стиле увеличивает жилье
Фото: thenordroom.com
Тесная квартира в скандинавском стиле увеличивает жилье
Тесная квартира в скандинавском стиле увеличивает жилье
Тесная квартира в скандинавском стиле увеличивает жилье
Тесная квартира в скандинавском стиле увеличивает жилье

Скандинавский интерьер трудно представить без белого цвета. Он расширяет пространство и гармонично сочетается с другими оттенками. Это добавляет идеям гибкости.

Особенно такое решение подходит для тесных квартир. В них можно сделать не только кухню-студию, но и кровать-чердак. Малое жилье не означает, что придется идти на компромисс со стилем.

Дозированные черные элементы - незаменимый атрибут скандинавского интерьера. Он никогда не выступает в роли главного, а кое-где подчеркивает акценты.

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Доказательством этого является квартира-студия в Швеции. Она света, ненавязчиво и универсальна. Подойдет для любого возраста, как мужчинам, так и женщинам. Там нет ярких кричащих элементов, которые нервничали или утомляли. Все в меру и со вкусом.

Спальня в скандинавском стиле - одна из самых трендовых тенденций интерьера. Она призывает к легкости и свободы. Это минималистичный дизайн, в котором используются светлые тона и много натуральных материалов.

thenordroom.com
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