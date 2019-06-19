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четверг, 20 июня 2019 09:05

Построили дом со стеклянными стенами, позволяющий быть ближе к природе
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Дизайн дома разработали с учетом особенностей местного ландшафта.
Фото: tetro.com.br
Дизайн дома разработали с учетом особенностей местного ландшафта.
Интерьер оформили в минималистском стиле, чтобы сделать акцент на окружающих пейзажах.
Интерьер оформили в минималистском стиле, чтобы сделать акцент на окружающих пейзажах.
Дизайн дома разработали с учетом особенностей местного ландшафта.

Недалеко от бразильского города Белу-Оризонти построили современный загородный дом. Место под строительство выбрали на склоне холма, с которого открывается вид на горный хребет и расположенный поблизости мегаполис. Автором проекта является бразильская архитектурная компания Tetro.

Для строительства дома использовали натуральные материалы. Внешнее оформление сделали таким, что перекликается с местным ландшафтом. Интерьер оформили в стиле минимализма, чтобы не отвлекать внимание от красоты окружающей среды. Цвета выбрали приглушенные, пишет inhabitat.

Один из боковых фасадов дома сделали стеклянным. Это позволило открыть вид на окружающие пейзажи. Стеклянная стена создала иллюзию отсутствия границы между природой и внутренним пространством дома.

Крышу дома сделали двухуровневой, похожей на палубу корабля. Верхней ее части придали L-образную форму. Обустроили там бассейн. На нижнем уровне сделали смотровую площадку.

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Дом поделили на 2 крыла. В одном сделали открытую планировку. Обустроили там кухню, столовую и гостиную. Второе крыло отвели под частную зону: обустроили 3 спальни с отдельными ванными комнатами при каждой. Из каждой спальни открывается панорамный вид на горы и город.

Ограждением дом не окружали. Все для того, чтобы дикие животные могли беспрепятственно передвигаться по местности. Только с одной стороны возвели каменную стену. Это позволило защитить здание от палящего солнца и северных ветров.

Архитектурная компания Evolution Design представила эксклюзивное семейное жилье с видом на озеро и горы. Главной изюминкой этого строения является необычная форма: фасад спроектирован таким образом, что снаружи сооружение напоминает изогнутую ленту.

inhabitat.com
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Дата
20
июня

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