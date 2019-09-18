Посреди океана: построили уникальное жилье на воде

Фото: anthenea.fr

Французский архитектор Жан-Мишель Дуаканцель разработал для гостиничного комплекса Антенея экологически "дружелюбные" плавучие номера. Каждый из них оборудован пятью солнечными панелями и надежными системами очистки сточных вод.

"Плавучий, круглый, подвижный, непотопляемый, автономный, экологический, с 360-градусным панорамным видом на океан и возможностью заглянуть в подводный мир. Антенея является революционным проектом, актуальным не только в настоящем, но и в будущем", — говорится на официальном сайте Антенеи.

В каждом из номеров внутри имеется гостиная с баром, спальня, ванная и кухня. На нижнем уровне есть также "подводная" комната отдыха, на верхнем — комфортабельная терраса.

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На высоте 400 метров над землей построили стеклянный отель. Его номера представляют собой прозрачные "капсулы", подвешенные на скалы. Пространство внутри разделено на 3 зоны: спальню, столовую и ванную.