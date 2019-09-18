 
Ексклюзивы
1/5
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 252
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1116
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2277
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 927
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4104
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 333
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1089
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2115
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 954
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 801
Фото
Все фото
18
12
20
7
24
Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения
Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения
Посреди океана: построили уникальное жилье на воде
Посреди океана: построили уникальное жилье на воде
Как освободить пространство в комнатах: наглядные примеры
Как освободить пространство в комнатах: наглядные примеры
Старый автобус превратили в общественный бассейн
Старый автобус превратили в общественный бассейн
Французский шик в интерьере: показали роскошные примеры
Французский шик в интерьере: показали роскошные примеры
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4104
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5058
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1701
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31185
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 36
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
четверг, 19 сентября 2019 17:08

Посреди океана: построили уникальное жилье на воде
12

  Комментировать

Внутри имеют максимум комфорта и оказывают минимум влияния на окружающую среду.
Фото: anthenea.fr
Внутри имеют максимум комфорта и оказывают минимум влияния на окружающую среду.
Внутри имеют максимум комфорта и оказывают минимум влияния на окружающую среду.
Внутри имеют максимум комфорта и оказывают минимум влияния на окружающую среду.
Внутри имеют максимум комфорта и оказывают минимум влияния на окружающую среду.

Французский архитектор Жан-Мишель Дуаканцель разработал для гостиничного комплекса Антенея экологически "дружелюбные" плавучие номера. Каждый из них оборудован пятью солнечными панелями и надежными системами очистки сточных вод.

"Плавучий, круглый, подвижный, непотопляемый, автономный, экологический, с 360-градусным панорамным видом на океан и возможностью заглянуть в подводный мир. Антенея является революционным проектом, актуальным не только в настоящем, но и в будущем", — говорится на официальном сайте Антенеи.

В каждом из номеров внутри имеется гостиная с баром, спальня, ванная и кухня. На нижнем уровне есть также "подводная" комната отдыха, на верхнем — комфортабельная терраса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На месте разрушенного склада построили современное жилье для уединенного отдыха

На высоте 400 метров над землей построили стеклянный отель. Его номера представляют собой прозрачные "капсулы", подвешенные на скалы. Пространство внутри разделено на 3 зоны: спальню, столовую и ванную.

anthenea.fr
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Посреди океана: построили уникальное жилье на воде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
сентября

В Киеве взялись за уничтожение голубей

Нашли мумию, покрытую татуировками

Самое читаемое
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 59571
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 33123
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 28404
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн Просмотров: 20531
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 19794
Дом
Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения
Мини-сад на балконе: показали идеи для вдохновения
18
 Просмотров: 126
Как освободить пространство в комнатах: наглядные примеры
Как освободить пространство в комнатах: наглядные примеры
20
 Просмотров: 3564
Старый автобус превратили в общественный бассейн
Старый автобус превратили в общественный бассейн
7
 1 Просмотров: 981
Французский шик в интерьере: показали роскошные примеры
Французский шик в интерьере: показали роскошные примеры
24
 Просмотров: 1017
Оригинальный декор сада: показали 20 впечатляющих идей
Оригинальный декор сада: показали 20 впечатляющих идей
15
 Просмотров: 5193
Больше всего комментируют
8
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
7
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
5
Порошенко снова не пришел на допрос
2
Поджог дома Гонтаревой: генпрокурор собирает силовиков
Голосов: 1280
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua