Показали вещи, на которых зря экономят при ремонте

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- На кухне важные не столько мебель, как утварь. На нем люди экономят, потому что покупают в конце ремонта. Затем имеют неудобные инструменты, которые быстро ломаются. И приходится покупать заново.

Об этом рассказал Gazeta.ua Кирилл Стельмах, консультант столичного магазина бытовой техники.

"Лучшим материалом для изготовления столовых приборов является хромоникелевая сталь. Равномерно блестит чем не помой. А еще у них острые зубцы вилок. Именно по ним определяю качество прибора. Еще с внутренней стороны зубцы вилка должны быть идеально отполированы, чтобы удобно есть и мыть", - пояснил специалист.

Кухонные приборы должны быть без резкого запаха металла. Если они нужны для ежедневного использования, а не на праздник, то можно покупать отдельно, а не в наборах. Поэтому лучше выбирать вилки и ложки без узоров.

Поверхность не должно быть мутная или поцарапана. Если все же хочется рисунка. То лучше избегать с золотом. Такие уже не в моде.

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Одна из важнейших кухонных инструментов является черпак. Их должно быть несколько. Железные для супа и жирного рагу, пластиковый - каш и соусов. Первые легче отмываются, а вторые должны быть меньшего размера. Ведь их блюда готовятся в меньшей таре, которая может кувыркаться от долгого черпака.

Неоцененными является Толкушки для пюре. Они бывают стальные, пластиковые, деревянные и с тефлоновым покрытием. Выглядят, как зигзаг, диск с отверстиями или прямоугольник с решеток. Все они делают однородное пюре, но различаются по силам потраченными на это. Удобнее брать модели с силиконовыми или резиновыми ручками для защиты от соскальзывания рук.

Идеальная атмосфера во время завтрака задает тон на весь день. В этом значительную роль играет дизайн уголке для первого перекуса. Место для сидения у окна - лучший вариант Стоит повесить лампу над столом, чтобы выделить эту зону. Мягкая обивка сидений и спинок создаст максимально комфортные условия для утреннего кофе.