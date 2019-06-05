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среда, 05 июня 2019 19:22

Показали скромный дом, позволяющий быть ближе к природе
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Дизайн дома выдержали в стиле минимализма. Акцент стремились сделать на красоте окружающей среды.
Фото: perezpalacios.mx
Дизайн дома выдержали в стиле минимализма. Акцент стремились сделать на красоте окружающей среды.
Дизайн дома выдержали в стиле минимализма. Акцент стремились сделать на красоте окружающей среды.
Дизайн дома выдержали в стиле минимализма. Акцент стремились сделать на красоте окружающей среды.
Дизайн дома выдержали в стиле минимализма. Акцент стремились сделать на красоте окружающей среды.

Мексиканская архитектурная компания PPAA Arquitectos Asociados построила дом с роскошным видом на саванну. Находится он в безлюдной местности на территории штата Мехико.

"Это идеальное место для отдыха от городской суеты. Проект мы разрабатывали с учетом особенностей здешнего ландшафта. Позаботились, чтобы здание выглядело в гармонии с окружающей средой и не контрастировало с ним. Сделали все просто и по минимуму. Так, чтобы ощущалась связь с природой", — отмечают в PPAA Arquitectos Asociados.

Стены дома построили из камня, добытого в местном карьере. В качестве дополнительного материала использовали древесину и стекло. Пол сделали глиняным. Использованные в строительстве материалы ничем не покрывали, чтобы не лишать их естественного вида.

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Компания Lumicene создала идеальное жилье для отдыха на природе. Это сборная конструкция, которую можно при необходимости разобрать и перевезти в любое место. Она имеет форму цилиндра. Передний фасад ее сделан из 6 стеклянных панелей в алюминиевых рамах. Они являются раздвижными.

perezpalacios.mx
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Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

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