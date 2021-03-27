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среда, 31 марта 2021 09:55

Показали самый новый стиль интерьера, который сейчас на пике славы
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Стиль контемпорари в интерьере
Фото: prointerior.info
Стиль контемпорари в интерьере
Стиль контемпорари в интерьере
Стиль контемпорари в интерьере
Стиль контемпорари в интерьере

Контемпорари - новый стиль, которому свойственны отсутствие роскоши, простота, комфорт. Он помогает эффективно организовать пространство даже в малом неудобном помещении.

Возникло направление с помощью адаптации стилей хай-тек и минимализма для жизни. То есть к минимализму добавляется удобное спальное место, массивный диван и дизайнерская мебель. Контемпорари имеет множество поклонников из-за своей практичности и элегантность.

Это фоновый стиль, сочетающий в себе рациональный подход к планированию жилого пространства. Чтобы создать контемпорари, нужно обладать изысканным чувством и чувством стиля. Здесь не приветствуются натяжные потолки или потолочные панели.

Обои в контемпорари встречаются редко. Стены окрашиваются в спокойные неоднозначные оттенки интерьерных красок, или использована фактурная штукатурка. Встречаются древесные настенные панели или 3D панно.

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Мебель в стиле контемпорари спокойные, правильной формы и нейтральных цветов, благородных дорогих материалов в безупречном исполнении. Они должны быть удобными, выглядеть изысканно, не выделяться неординарными деталями. Уместны диваны и кресла обтекаемой формы, столы-трансформеры, шкафы со встроенной системой хранения, ширмы для зонирования помещений.

Пластик, камень и стекло заменяются древесными фактурами. Такой роскошный минимализм встретил миллионы поклонников за счет удобства, эстетики и рационального подхода к организации жилья.

Столичный дизайнер и архитектор Сергей Махно гармонию называет главной в интерьере. Каким бы необычным он ни был.

Гармония, или другими словами дзен, часто тяготеет к минимализму. Превращает комнаты на оазиса отдыха души. Для его создания нужны 3 шага.

budmaster.info
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