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четверг, 13 июня 2019 15:24

Показали потрясающий особняк, который тайно арендовала Рианна
8

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Стоимость аренды этого дома составляет 20 тысяч долларов в неделю.
Фото: dailymail.co.uk
Стоимость аренды этого дома составляет 20 тысяч долларов в неделю.
Стоимость аренды этого дома составляет 20 тысяч долларов в неделю.
Стоимость аренды этого дома составляет 20 тысяч долларов в неделю.
Стоимость аренды этого дома составляет 20 тысяч долларов в неделю.

В течение прошедших 12 месяцев Рианна инкогнито проживала в Лондоне. Журналистам удалось разведать, в каком именно доме. Им оказался элитный особняк стоимостью почти $40 млн. Арендовать его стоит $20 тысяч в неделю.

Особняк имеет 4 этажа. В нем 7 спален и 5 ванных. Из дополнительных удобств есть тренажерный зал. Пишет известное британское издание Dailymail.

Прилегающую к дому территорию украшают аккуратные газоны и ландшафтный сад. Есть там и комфортабельная лаундж-зона.

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Ангел Victoria's Secret показала свое уютное жилье. Интерьер его модель переделала под себя. Помогала ей в этом команда дизайнеров.

dailymail.co.uk
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