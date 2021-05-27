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пятница, 04 июня 2021 10:10

Показали покрытие стен, которое заменяет кондиционер
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Новинки интерьера 2021: пробковые панели клеят на кривые стены
Фото: ganok.com.ua
Новинки интерьера 2021: пробковые панели клеят на кривые стены
Новинки интерьера 2021: пробковые панели клеят на кривые стены
Новинки интерьера 2021: пробковые панели клеят на кривые стены
Новинки интерьера 2021: пробковые панели клеят на кривые стены

Пробковые панели на стенах впитывают шум, как губка. На ощупь и цвет напоминают винные пробки. Их делают из измельченной коры пробкового дуба, которую нагревают и прессуют в листы под высоким давлением. Без добавления токсичных клеев, поэтому покрытие идеально для аллергиков.

Об этом рассказал Gazeta.ua Андрей Капустянський, мастер по Хмельницкого.

"Еще не видел такого удобного покрытия. Под него можно и стены лицо не сравнить, в отличие от обоев. Размер плит тоже нельзя не очень выбирать, потому что их легко подогнать под какой тебе надо. Можно порезать ножовкой. Кора пористая и заполнена воздухом. Это делает материал теплоизоляционным. Не пропускает холода со двора и не выпускает тепла из дома. Этим напоминают кондиционер", - объясняет мастер.

Пробковые полотна не дает образовываться грибковые. Они крепятся на двухконтактный клей, который шпателем наносят на стену. Для их очистки достаточно протереть влажной тряпкой.

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Срабатывает, как суперклей. Поэтому надо правильно клеить панели сразу. Позже уже не оторвать.

Упаковка из 11 плит стоит от 800 грн в зависимости от производителя.

Существуют дизайнерские приемы, с помощью которых можно скрыть зону кухни. Такое сочетание позволяет визуально увеличить пространство помещения и сделать его более эксклюзивным.

Если вы все-таки решились на перепланировку, в первую очередь вам нужно получить разрешение на снос стены и продумать дизайн. Дизайн такой кухни-гостиной может быть достаточно разнообразным.

Автор: Екатерина Романчук
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