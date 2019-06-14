Показали очаровательный дом, в котором каждый бы мечтал провести отпуск

Фото: digsdigs.com

Laguna Beach House пропитан любовью к морю. Снаружи и внутри этот дом оформлен в корабельном стиле. Чтобы сходство было убедительным, в оформлении использовали тиковое дерево — материал, из которого строят корабельные палубы.

Находится Laguna Beach House на берегу небольшой бухты. Включает в себя главный дом, 2 гостевых коттеджа, обзорную башню в виде маяка и частный пляж с бассейном. Пишет издание DigsDigs.

К главному дому прилегает открытая терраса. На ней обустроена обеденная зона. Оттуда же открывается роскошный вид на пляж и бухту.

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Построили бетонный дом со стеклянными стенами, которые открывают панорамный вид на гавань. Здание разделено на несколько блоков. Имеет две террасы с комфортабельными лаундж-зонами. На заднем дворе его обустроено патио с бассейном.