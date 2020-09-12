Показали необычные обои, которые самые модные в сезоне

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В этом году стильно клеить в комнатах деревянные обои. Это новый способ декора стен, которые подходят для спальной, детской, гостиной или офиса. Широкие декоративные возможности является главным преимуществом деревянных обоев.

Причем способ укладки достаточно просто: панели стыкуются между собой с помощью скрытого соединения, помогает сохранить точный рисунок на материале. Через подобные щели дерево "дышит", что также сказывается на микроклимате помещения.

Обои из натурального дерева не требуют особого ухода и имеют долгий срок службы. При этом подобный материал легко демонтируется и собирается заново, что будет уместно при обновлении интерьера.

Как и любое дерево, обои боятся влаги, вредителей и насекомых. Такое покрытие пожароопасное.

Шпоновые деревянные обои продают в виде рулона из шпона с толщиной около 0,1 мм и созданного из ценных пород дерева. Их производят поклейкой на плотную бумагу шпон ровным слоем.

Обои из пробкового дерева представляют собой рулоны и листы материала, созданные с помощью измельчения и прессования коры пробкового дерева. Они отличаются высокой звуко- и теплоизоляцией. Высокие акустические свойства материала предоставляют помещения особую и неповторимую атмосферу. Обои подавляют эхо и сильно подавляют внешний шум.

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Перед укладкой этих обоев нужно выровнять стены. Эти обои подчеркнут кривизну и недостатки стены.

В интерьере материал отлично сочетается с другими отделочными вариантами, будь то стекло, металл, керамика или природный камень. Удивительные композиции обеспечиваются благодаря замечательным рисункам и удачному сочетанию различных пород обоев.

Монтаж материала начинается с фиксации на стенах обрешетки, сделанной из досок и брусков. К основанию крепятся деревянные обои. Панелей начинается с угла, в качестве крепежных элементов лучше использовать вагоночные гвозди или металлические клипсы.

Сейчас в тренде все простое и без блесток. Именно такой является декоративная штукатурка, имитирующая бетон. Это оригинальный и доступный по цене способ преобразования стен. Им можно воплотить самые смелые замыслы. Ею можно маскировать на стенах неровности, царапины, трещины и пятна.