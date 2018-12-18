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вторник, 18 декабря 2018 18:40

Показали микродом с кроватью королевского размера
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Данное микрожилье представляет собой вариант фермерского дома.
Фото: newfrontiertinyhomes.com
Данное микрожилье представляет собой вариант фермерского дома.
Данное микрожилье представляет собой вариант фермерского дома.
Данное микрожилье представляет собой вариант фермерского дома.
Данное микрожилье представляет собой вариант фермерского дома.

Американская компания New Frontier предложила собственную версию современного фермерского дома. Спроектирован он по принципу "минимум пространства и максимум комфорта".

Дом сделан 1,5-этажным с мансардным помещением. Последнее архитекторы отвели под спальню, где для хозяев предусмотрена огромная двуспальная кровать. Отмечает компания-застройщик на своем официальном сайте.

Первый этаж дома разделен на отдельные зоны: гостиную, столовую и ванную. В оформлении интерьера использовали преимущественно древесину, в частности ореховые панели. Для ванной комнаты выбрали серую плитку и зеркальные поверхности. Поместили там полноразмерный душ, туалет и раковину.

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Для внешнего оформления дома выбрали сайдинг из клена. По всему периметру здания установили светодиодное полосковое освещение. На такой выбор источника света дизайнеров вдохновило солнечное затмение.

Ранее показали микрожилье со всеми удобствами, площадь которого составляет менее 10 квадратных метров. Представляет собой оно штабельные апартаменты в форме труб. Размещать их планируют между многоэтажками. Таким образом компания-застройщик имеет целью решить проблему с нехваткой места для строительства новых жилых домов в перенаселенных городах.

newfrontiertinyhomes.com
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