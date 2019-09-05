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четверг, 05 сентября 2019 23:28

Показали интересные примеры того, как можно возводить здания с уважением к природе
20

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Найти возможность сохранить природу не сложно. Главное — включить немного воображения.
Фото: brightside.me
Найти возможность сохранить природу не сложно. Главное — включить немного воображения.
Найти возможность сохранить природу не сложно. Главное — включить немного воображения.
Найти возможность сохранить природу не сложно. Главное — включить немного воображения.
Найти возможность сохранить природу не сложно. Главное — включить немного воображения.

В погоне за реализацией собственных нужд люди часто обижают природу. Чтобы обеспечить себе комфортную жизнь, готовы рубить и выкорчевывать все на своем пути. Однако есть и немало стремящихся к гармоничному сосуществованию с окружающим миром. Они не отказываются от своих потребностей — просто включают воображение и придумывают креативные пути, благодаря которым удается свои потребности удовлетворить и не нанести при этом вреда окружающей среде.

Оригинальные решения людей, заботящихся о своем комфорте и сохраняющих при этом уважение к природе, представило издание Bright Side.

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Посреди леса из цельного бамбука построили роскошную трехэтажную виллу. С виду она напоминает дом на дереве. Начиная со стен и пола, заканчивая мебелью и абажурами светильников — все в ней бамбуковое. Спроектировали эту виллу как экологически дружелюбное жилье, оказывающее минимальное воздействие на окружающую среду.

brightside.me
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