Показали интересные примеры того, как можно возводить здания с уважением к природе

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В погоне за реализацией собственных нужд люди часто обижают природу. Чтобы обеспечить себе комфортную жизнь, готовы рубить и выкорчевывать все на своем пути. Однако есть и немало стремящихся к гармоничному сосуществованию с окружающим миром. Они не отказываются от своих потребностей — просто включают воображение и придумывают креативные пути, благодаря которым удается свои потребности удовлетворить и не нанести при этом вреда окружающей среде.

Оригинальные решения людей, заботящихся о своем комфорте и сохраняющих при этом уважение к природе, представило издание Bright Side.

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Посреди леса из цельного бамбука построили роскошную трехэтажную виллу. С виду она напоминает дом на дереве. Начиная со стен и пола, заканчивая мебелью и абажурами светильников — все в ней бамбуковое. Спроектировали эту виллу как экологически дружелюбное жилье, оказывающее минимальное воздействие на окружающую среду.