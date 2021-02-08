Показали цвет, который в этом году в тренде

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Карамельные оттенки признали модными в интерьере 2021 году. Нежные конфетные оттенки подходят к любой комнаты. Таковы от светлого бежевого и нежно-розового до золотисто-медового и коричневого цвета ириски.

Они создают ощущение тепла и уюта в доме.

Этот тон является универсальным для покрытия стен, потому что выгодно подчеркивает другие цвета. Делает их яркими и выразительными. Но при этом интерьер даже с большим количеством акцентов другого цвета не будет выглядеть вопиющим и безвкусным.

Светлые карамельные оттенки визуально расширяют пространство и наполняют светом. За счет теплоты оттенков даже в очень больших помещениях не остается ощущение пустоты.

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В числе модных сочетаний дизайнеры рекомендуют сочетать карамельный с серым, золотым, любыми оттенками коричневого.

Кремово-коричневый цвет в интерьере удачно сочетается с белым, темным шоколадом, голубым и черным. Теплота основного тона удачно подчеркнет дополнительный позволит ярким деталей влиться в общую композицию и выделиться, или немного потеряться.

Дополнить серо-бежевый цвет в интерьере комнаты можно желтым, белым. Наиболее смелые дизайнеры умело вписывают в этот цвет акценты и аксессуары салатного и оранжевого оттенка. Но с таким сочетанием нужно быть предельно аккуратным, чтобы комната не была крикливой.

Небольшие комнаты сложно обустроить. Стандартные правила здесь не работают, потому что в таком помещении некомфортно будет находиться. Есть способы, чтобы сделать маленькую комнату больше. Например, картины или фотографии лучше вешать чуть выше уровня глаз, чтобы визуально сделать стены длиннее.