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четверг, 22 апреля 2021 17:07

Подставка под цветы: как подобрать стильный вариант под интерьер
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Фото: budmaster.info

Комнатные растения оживляют интерьер. Для их стильного размещения нужно подобрать подставки, которые бывают из разных материалов.

Универсальный вариант из стали. Они устойчивы к влаге и холоду не только в домашних интерьерах, но и в зимних садах, на верандах, террасах или даже под открытым небом.

Выбирая металлическую версию, проверьте, тяжелая и устойчивая. Установленные на ней растения не должны иметь возможность кувыркаться. Особенно, когда конструкция имеет необычную форму.

Деревянные подставки для цветов в интерьере должны быть защищены от чрезмерного количества воды. Несмотря на то, что древесина в изделии покрыта водостойким лаком, ее следует после поливки цветка вытереть насухо. Тогда подставки из натурального сырья будут служить гораздо дольше.

Пышные растения, расположенные на одной стойке, на фоне светлой стены, заставляют интерьер выглядеть по-новому.

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С тройной подставкой есть возможность создать уникальную композицию в комнате. Выберите растения различных оттенков зеленого и расположите возле дивана.

Кроме того, подберите декоративные наволочки зеленого и оранжевого цвета. Гостиная в таком варианте получит дополнительную дозу энергии.

Любой интерьер улучшается от живых растений. А еще они поглощают вредные соединения и усиливает концентрацию внимания. Для оптимального использования пространства, растения сажают на возвышенную грядку или вертикальный сад.

Чтобы растения сохраняли привлекательный вид, важно отслеживать ряд параметров. Без необходимого количества света, они не могут полноценно расти.

budmaster.info
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