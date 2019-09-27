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пятница, 27 сентября 2019 23:28

Подальше от людей и суеты: показали самые уединенные дома мира
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На планете все еще есть места, где можно побыть наедине с природой.
Фото: brightside.me
На планете все еще есть места, где можно побыть наедине с природой.
На планете все еще есть места, где можно побыть наедине с природой.
На планете все еще есть места, где можно побыть наедине с природой.
На планете все еще есть места, где можно побыть наедине с природой.

Даже самые ярые любители мегаполисов со временем устают от вечного шума и суеты городской жизни. В такие моменты испытывают острую потребность в отдыхе от всего, что обычно доставляет удовольствие. Тогда единственное, чего хочется — заехать подальше от людей, найти место, где можно побыть наедине с природой и восстановить силы.

Подборку расположенных на отшибе домов, которые идеально подходят для отдыха от напряженного ритма городской жизни, представило издание Bright Side.

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На крошечном острове построили современное жилье для уединенного отдыха. Возвели его на месте разрушенного штормом склада. Проект попал в шорт-лист на получение престижной европейской премии. Также был предложен к включению в список самых оригинальных домов мира.

brightside.me
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