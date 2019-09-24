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вторник, 24 сентября 2019 14:53

По впечатляющей цене продают дом, где зародилась история Питера Пена
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Продают дом за 10 миллионов 560 тысяч долларов.
Фото: loveproperty.com
Продают дом за 10 миллионов 560 тысяч долларов.
Продают дом за 10 миллионов 560 тысяч долларов.
Продают дом за 10 миллионов 560 тысяч долларов.
Продают дом за 10 миллионов 560 тысяч долларов.

На лондонском рынке недвижимости появился дом шотландского драматурга Джеймса М. Барри – автора цикла сказочных произведений о Питере Пэне. Выручить от продажи этой недвижимости ожидают более $10 млн.

По слухам, на балконе верхнего этажа именно этого дома Барри вдохновился на создание истории о мальчике, который не хочет взрослеть. Пишет loveproperty.

Находится дом Барри в Кенсингтоне – одном из самых престижных районов Лондона. Выполнен в викторианском стиле. Интерьер выдержан соответствующий.

Всего в доме четыре этажа. Один из них – цокольный. Внутри есть 2 хозяйские спальни с ванной при каждой, 4 гостевые комнаты, 2 отдельные ванные, гостиная, столовая, кухня и подсобка.

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Звезда сериала "Друзья" избавляется от своего роскошного пентхауса. Выручить за него ожидает $35 млн. Находится собственность знаменитости на 42-этаже элитного дома. Общую площадь имеет 864 квадратных метра. За высоту, на которой расположены, и немалые габариты эти апартаменты окрестили "особняком в небе".

loveproperty.com
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