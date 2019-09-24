По впечатляющей цене продают дом, где зародилась история Питера Пена

Фото: loveproperty.com

На лондонском рынке недвижимости появился дом шотландского драматурга Джеймса М. Барри – автора цикла сказочных произведений о Питере Пэне. Выручить от продажи этой недвижимости ожидают более $10 млн.

По слухам, на балконе верхнего этажа именно этого дома Барри вдохновился на создание истории о мальчике, который не хочет взрослеть. Пишет loveproperty.

Находится дом Барри в Кенсингтоне – одном из самых престижных районов Лондона. Выполнен в викторианском стиле. Интерьер выдержан соответствующий.

Всего в доме четыре этажа. Один из них – цокольный. Внутри есть 2 хозяйские спальни с ванной при каждой, 4 гостевые комнаты, 2 отдельные ванные, гостиная, столовая, кухня и подсобка.

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Звезда сериала "Друзья" избавляется от своего роскошного пентхауса. Выручить за него ожидает $35 млн. Находится собственность знаменитости на 42-этаже элитного дома. Общую площадь имеет 864 квадратных метра. За высоту, на которой расположены, и немалые габариты эти апартаменты окрестили "особняком в небе".