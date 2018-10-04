Пчелы превратили стену дома в улей

Фото: facebook.com

В одном из домов поселка Джермантаун штата Миннесота поселилась колония медоносных пчел. Насекомые построили себе в стене дома огромное гнездо. Проникли внутрь через маленькие щели между 2 кирпичами и в уголке окна.

"После окуривания входов в улей я просверлил в стене небольшое отверстие и распылил в него специальный спрей. Это помогло усмирить пчел. Иначе, если бы я продолжил сверлить стену, они начали бы ее разрушать ", — рассказал на своей странице в Facebook специалист по борьбе с пчелами The Bartlett Bee Whisperer, которого наняли хозяева дома.

Спрей был на основе феромонов. Именно с его помощью обычно выкуривают пчел из ульев, прежде чем начать выкачку меда.

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Перед тем, как обратиться к The Bartlett Bee Whisperer, хозяева дома вызвали дезинсекционную службу. Для удаления пчел дезинсекторы использовали пестициды. Однако множественные скопления воска в улье помешали распространению препарата, поэтому отравились только отдельные особи.

The Bartlett Bee Whisperer удалось удалить все гнездо вместе с 13 матками, не убив при этом ни одной из пчел. Насекомых поселили в пустые ульи и передали местным пчеловодам. Сделанный пчелами мед тоже пришлось утилизировать, ведь после обработки пестицидами употреблять его уже было опасно.

Пчелы нередко селятся по соседству с человеком. Колония их может насчитывать от 5 до 60 тысяч особей. Высота полета этих насекомых находится примерно на уровне головы человека, что представляет особую опасность. Поэтому в случае обнаружения пчелиного гнезда, важно не медлить с его удалением.