Пастельные цвета в интерьере: 15 идей создания уюта

Пастельные цвета в дизайне создают спокойную и сдержанную атмосферу. Они всегда уместны. Кто хочет разбавить это настроение, может добавить яркие акценты в виде картины или подушек.
Для столовой можно взять красочные обеденные стулья. Они предоставляют светлой комнате прохладный акцентирование.
Например, серая столовая с желтыми цветовыми акцентами. С ними комната не выглядит мрачной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Серая прихожая: показали стильные решения оформления
Мятно-зеленый - это свежий цвет со многими гранями. Он хорошо сочетается с теплым оттенком деревянной мебели.
Пастельный желтый и зеленый особенно популярны на кухне. Они используются как и на мебельных фасадах, так и в отделке стен.
Цвет спальни часто включает в себя спокойные пастельные тона. Особенно популярны пастельные синие, сиреневые и розовые. Можно использовать различные оттенки выбранного цвета и повторно использовать их в потолках, подушках и занавесках.
Цветовые сочетания светлых пастельных тонов и темных цветов в ванной выглядят круто. Темный оттенок используется на небольших поверхностях. Дизайн пастельной синей стены окружает темную стену и делает ее еще более интенсивной.
Дизайн интерьера с пастельными тонами может быть еще более смелым в гостиной - и в равной степени используется в мебели и декоре. Однако, следует обратить внимание на гармоничную комбинацию цветов, как в этой эклектичной гостиной с сильными пастельными тонами в сиреневом, розовом, зеленом и фиолетовом цвете.
Сочетание пастельных желтых, розовых, пастельных зеленых и пастельных синих не перегружайте здесь, поскольку отдельные цвета используются только в декоре, а другая часть гостиной выполнена достаточно просто и свободно.
Интерьер в стиле кантри отдает теплом и уютом. Поэтому уместно использовать семейные фотографии, узорчатые вазы и вышитые подушки. Они создадут уникальную, неповторимую атмосферу.
Гостиная в стиле кантри должна быть обставлена так, чтобы при каждом приходе чувствовать себя комфортно.
Комментарии