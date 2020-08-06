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четверг, 06 августа 2020 11:40

Пастельные цвета в интерьере: 15 идей создания уюта
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Фото: dream-house.if.ua

Пастельные цвета в дизайне создают спокойную и сдержанную атмосферу. Они всегда уместны. Кто хочет разбавить это настроение, может добавить яркие акценты в виде картины или подушек.

Для столовой можно взять красочные обеденные стулья. Они предоставляют светлой комнате прохладный акцентирование.

Например, серая столовая с желтыми цветовыми акцентами. С ними комната не выглядит мрачной.

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Мятно-зеленый - это свежий цвет со многими гранями. Он хорошо сочетается с теплым оттенком деревянной мебели.

Пастельный желтый и зеленый особенно популярны на кухне. Они используются как и на мебельных фасадах, так и в отделке стен.

Цвет спальни часто включает в себя спокойные пастельные тона. Особенно популярны пастельные синие, сиреневые и розовые. Можно использовать различные оттенки выбранного цвета и повторно использовать их в потолках, подушках и занавесках.

Цветовые сочетания светлых пастельных тонов и темных цветов в ванной выглядят круто. Темный оттенок используется на небольших поверхностях. Дизайн пастельной синей стены окружает темную стену и делает ее еще более интенсивной.

Дизайн интерьера с пастельными тонами может быть еще более смелым в гостиной - и в равной степени используется в мебели и декоре. Однако, следует обратить внимание на гармоничную комбинацию цветов, как в этой эклектичной гостиной с сильными пастельными тонами в сиреневом, розовом, зеленом и фиолетовом цвете.

Сочетание пастельных желтых, розовых, пастельных зеленых и пастельных синих не перегружайте здесь, поскольку отдельные цвета используются только в декоре, а другая часть гостиной выполнена достаточно просто и свободно.

Интерьер в стиле кантри отдает теплом и уютом. Поэтому уместно использовать семейные фотографии, узорчатые вазы и вышитые подушки. Они создадут уникальную, неповторимую атмосферу.

Гостиная в стиле кантри должна быть обставлена ​​так, чтобы при каждом приходе чувствовать себя комфортно.

stroypomosh.com.ua
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06
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