Пасхальный декор из натуральных материалов: 15 ярких идей

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Пасхальные украшения есть на любой вкус. Но все слишком яркое и искусственное выглядит дешево.

Больше всего в спросе сейчас эко-декор. При его создании не нужно быть перфекционистом, что очень упрощает процесс. С этим смогут помочь даже дети. Главными критериями должны быть: натуральные элементы, спокойные цвета и простота.

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Очень красиво будет смотреться большая ветка в вазе с пасхальными украшениями. Ветку можно покрасить, а можно оставить в натуральном виде.

Многие элементы декора можно соединить в одной большой композиции. В основе может быть большая чаша или деревянная поднос. Такая композиция может быть центральным декором комнаты, а затем - украшением пасхального стола.

Обычные плетеные корзины добавляют атмосферу Пасхи, поэтому можно заранее расставить их на видных местах, можно даже чуть-чуть их заполнять. Лен или другая грубая ткань естественных цветов идеально дополнит такой вид декора. Это может быть скатерть, салфетки, полотенца и т.

Пасхальные украшения наполненные цветами, ветками деревьев и игрушечными кроликами. Современный арсенал средств для декорирования позволяет реализовать любые идеи декора своими руками. Возможно, вы не найдете времени, чтобы создать своими руками что-то подобное. Однако купить такой декор можно в магазинах или Интернет.