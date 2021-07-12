 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 531
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 243
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 864
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 171
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 990
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 441
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 774
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 441
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 693
Фото
Все фото
14
14
12
11
13
Отремонтированный коттедж притягивает к себе взгляды со всей улицы
Отремонтированный коттедж притягивает к себе взгляды со всей улицы
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
Архитектура впечатляет: закончили волнистый дом с гофрированным фасадом
Архитектура впечатляет: закончили волнистый дом с гофрированным фасадом
Никогда не выйдут из моды: уютные варианты скандинавских спален
Никогда не выйдут из моды: уютные варианты скандинавских спален
Белый дом: назвали пять подводных камней популярного цвета интерьеров
Белый дом: назвали пять подводных камней популярного цвета интерьеров
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 477
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 288
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 432
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 828
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 243
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
среда, 21 июля 2021 02:28

Отремонтированный коттедж притягивает к себе взгляды со всей улицы
14

  Комментировать

Отремонтировали английский коттедж, который строили из руин монастырей
Фото: thenordroom.com
Отремонтировали английский коттедж, который строили из руин монастырей
Отремонтировали английский коттедж, который строили из руин монастырей
Отремонтировали английский коттедж, который строили из руин монастырей
Отремонтировали английский коттедж, который строили из руин монастырей

Восстановленный коттедж в английском графстве Сассексе притягивает к себе взгляды. Он соединил в себе несколько архитектурных стилей. Здание пропитана историей и выделяется среди других зданий на улице.

Об этом пишет издание The Nordroom

Дом в городе Льюс закончили в 1640 году. По его фундамент взяли камни из руин монастырей, которые разрушили по приказу Генриха VIII.

Во время реставрации архитекторы старались сохранить все исторические элементы. Коттедж разделен на четыре этажа.

При входе открывается вид на гостиную. Ее пол выложили необработанными сосновыми досками. Балки в деревенском стиле украшают потолок и стены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белый дом: назвали пять подводных камней популярного цвета интерьеров

Медная ванна у окном и старинные камины подчеркивают викторианскую эпоху.

В австралийском городе Мельбурн закончили необычный дом. Его фасад сделали с гофрированных металлических панелей, который разработала студия Tandem. Ее специализацией является решение сложных дизайнерских проблем и разработка оригинальных фасадов.

Этот изогнутый и стены выглядят волнистыми с закругленными углами. Это помогает ему еще больше выделяться и излучать легкость составленного полотна.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отремонтированный коттедж притягивает к себе взгляды со всей улицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 16938
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 12789
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 10 Просмотров: 9090
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 7848
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 5571
Дом
Металлопластиковые окна и двери: как правильно ухаживать и использовать
Металлопластиковые окна и двери: как правильно ухаживать и использовать Просмотров: 9
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
14
 Просмотров: 5256
Архитектура впечатляет: закончили волнистый дом с гофрированным фасадом
Архитектура впечатляет: закончили волнистый дом с гофрированным фасадом
12
 Просмотров: 513
Никогда не выйдут из моды: уютные варианты скандинавских спален
Никогда не выйдут из моды: уютные варианты скандинавских спален
11
 Просмотров: 459
Белый дом: назвали пять подводных камней популярного цвета интерьеров
Белый дом: назвали пять подводных камней популярного цвета интерьеров
13
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
25
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
10
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Голосов: 938
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть