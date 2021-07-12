Отремонтированный коттедж притягивает к себе взгляды со всей улицы

Фото: thenordroom.com

Восстановленный коттедж в английском графстве Сассексе притягивает к себе взгляды. Он соединил в себе несколько архитектурных стилей. Здание пропитана историей и выделяется среди других зданий на улице.

Об этом пишет издание The Nordroom

Дом в городе Льюс закончили в 1640 году. По его фундамент взяли камни из руин монастырей, которые разрушили по приказу Генриха VIII.

Во время реставрации архитекторы старались сохранить все исторические элементы. Коттедж разделен на четыре этажа.

При входе открывается вид на гостиную. Ее пол выложили необработанными сосновыми досками. Балки в деревенском стиле украшают потолок и стены.

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Медная ванна у окном и старинные камины подчеркивают викторианскую эпоху.

В австралийском городе Мельбурн закончили необычный дом. Его фасад сделали с гофрированных металлических панелей, который разработала студия Tandem. Ее специализацией является решение сложных дизайнерских проблем и разработка оригинальных фасадов. Этот изогнутый и стены выглядят волнистыми с закругленными углами. Это помогает ему еще больше выделяться и излучать легкость составленного полотна.