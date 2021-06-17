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пятница, 18 июня 2021 15:10

Отдых у бассейна в собственном дворе: дом поражает задумкой
8

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Дом с бассейном заставляет завидовать
Фото: archdaily.com
Дом с бассейном заставляет завидовать
Дом с бассейном заставляет завидовать
Дом с бассейном заставляет завидовать
Дом с бассейном заставляет завидовать

Дом в два этажа и с задним двором - мечта многих. Его можно построить заново или доработать уже существующий. Так сделали в Мексике. В нем есть терраса и задний двор с бассейном.

Здание занимает малую территорию, но является удобной благодаря правильному подходу. Лестницы кроме выхода на верхний этаж, представляют собой зону скульптурный элемент в центральном дворике. Обеспечивают синтез между старым и новым пространством естественным путем.

Освещение и вентиляция являются главными факторами для создания комфортной атмосферы. В ней предпочтительными материалами являются камень, дерево, металл и белый цемент в качестве облицовки стен. На полу создали ковры разноцветной плиткой.

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Традиционные техники и региональные материалы указывают на пространственную и эстетическую композицию проекта.

Архитектурная компания Studio de.materia завершила строительство двух гостевых домов в Карпаче. Это польский горнолыжный курорт у подножия горы Снежка.

Эти четырехэтажные современные апартаменты мало выбиваются из общей картины природы. Все благодаря приглушенных тонах и сочетанию камня и дерева. Для легкости и большего проникновения света, в доме много стеклянных стен.

archdaily.com
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Дата
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