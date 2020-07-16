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четверг, 16 июля 2020 17:26

Отдых на даче: показали яркие идеи обустройства бассейна
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Как сделать бассейн на даче: яркие идеи обустройства
Фото: remontbp.com
Как сделать бассейн на даче: яркие идеи обустройства
Как сделать бассейн на даче: яркие идеи обустройства
Как сделать бассейн на даче: яркие идеи обустройства
Как сделать бассейн на даче: яркие идеи обустройства

Бассейн на дачі добавляет роскоши и уюта. Отдых там возможен не только летом. В этом атмосферном месте можно отдыхать круглый год. Поэтому так важно оригинально обустроить место.

Чтобы избежать дрожания от холода, при выходе из бассейна учитывайте местный климат и дует ветер. Это поможет вам выбрать место расположения бассейна.

У бассейна стоит сажать лиственные или вечнозеленые растения - сосна, лавр или липа. Это предотвратит попадание листьев в воду и облегчит уход за бассейном.

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Устройство "гостиной" под открытым небом является идеальным рецептом для отдыха высочайшего класса. .

Бассейны с геометрическими формами прекрасно вписываются в ландшафт. Резервуары со стеклянными стенами также будут удивительными, особенно на крышах зданий.

Современные водоемы должны быть облицованы соответствующей плиткой и дизайном кровли.

Дополнительные системы освещения и отопления обеспечат возможность использования в любое время дня и ночи.

Поджаристой корочки и сочная начинка, неповторимый аромат и особый вкус - все это заставляет вновь и вновь вспоминать о приготовлении на огне.

На гриле можно готовить практически все, что угодно: мясо, рыбу, птицу, фрукты, сыр, овощи, грибы, орехи, бутерброды, бургеры, пиццу, салаты, кукурузу.

Барбекю - это модно. Камином в частном доме сейчас уже никого не удивишь. А вот добротная печь на участке - это вызывает уважение и даже зависть.

remontbp.com
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