Отдых на даче: показали яркие идеи обустройства бассейна

Бассейн на дачі добавляет роскоши и уюта. Отдых там возможен не только летом. В этом атмосферном месте можно отдыхать круглый год. Поэтому так важно оригинально обустроить место.
Чтобы избежать дрожания от холода, при выходе из бассейна учитывайте местный климат и дует ветер. Это поможет вам выбрать место расположения бассейна.
У бассейна стоит сажать лиственные или вечнозеленые растения - сосна, лавр или липа. Это предотвратит попадание листьев в воду и облегчит уход за бассейном.
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Устройство "гостиной" под открытым небом является идеальным рецептом для отдыха высочайшего класса. .
Бассейны с геометрическими формами прекрасно вписываются в ландшафт. Резервуары со стеклянными стенами также будут удивительными, особенно на крышах зданий.
Современные водоемы должны быть облицованы соответствующей плиткой и дизайном кровли.
Дополнительные системы освещения и отопления обеспечат возможность использования в любое время дня и ночи.
Поджаристой корочки и сочная начинка, неповторимый аромат и особый вкус - все это заставляет вновь и вновь вспоминать о приготовлении на огне.
На гриле можно готовить практически все, что угодно: мясо, рыбу, птицу, фрукты, сыр, овощи, грибы, орехи, бутерброды, бургеры, пиццу, салаты, кукурузу.
Барбекю - это модно. Камином в частном доме сейчас уже никого не удивишь. А вот добротная печь на участке - это вызывает уважение и даже зависть.
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