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понедельник, 26 июля 2021 09:40

Отдых на даче: как создать уют для семьи
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Для отдыха на даче оформляют уютные площадки и удобные кресла со столиком
Фото: pinterest.com
Для отдыха на даче оформляют уютные площадки и удобные кресла со столиком
Для отдыха на даче оформляют уютные площадки и удобные кресла со столиком
Для отдыха на даче оформляют уютные площадки и удобные кресла со столиком
Для отдыха на даче оформляют уютные площадки и удобные кресла со столиком

Уютные площадки на даче или пространстве беседки - то, что надо для атмосферного отдыха. Во время его организации необходимо ориентироваться на планирование дачи.

В саду под деревьями можно поставить небольшие уличные качели или гамак, несколько удобных кресел и небольшой столик. Здесь все зависит от фантазии.

Пристройка

Если место позволяет, то можно задуматься и о дополнительной пристройку. Там поставить большие диваны и не волноваться о плохой погоде под навесом. А чтобы создать более уютную атмосферу, можешь оградить это место цветущими кустами.

Терраса

Чтобы далеко не отходить от дома, сделать пристройку в виде террасы. Это поможет визуально увеличить дом, а зона отдыха получится более комфортной за счет навеса, где можно спрятаться от палящего солнца или дождливой погоды. На террасу можно вынести небольшие диваны или кресла, поставить стол и украсить готовое место растениями в вазоне.

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Патио

По своей сути патио очень похоже на террасу - это небольшой внутреннее пространство для отдыха возле дома. Его огорожено стенами или зеленым забором, однако отличается это полностью открытым пространством. Туда можно поставить небольшой уличный камин, мягкая мебель, или даже сделать небольшой водоем.

Стиль бохо чаще всего выбирают для оформления двора летом. Он стал яркий, интересный и творческий. Это о максимальный уют, поэтому должно быть много подушек, пледов, ковриков, гамаков.

Но вряд ли понравится перфекционистам, которые любят минимум вещей и свободные поверхности.

lady.tochka.net
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Дата
26
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