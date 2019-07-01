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понедельник, 01 июля 2019 23:28

Отдых для отшельников: показали найсамитниший дом в мире
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На маленьком заселенном острове в мире уместились дерево, дом и площадка для барбекю
Фото: maximum.fm
На маленьком заселенном острове в мире уместились дерево, дом и площадка для барбекю
На маленьком заселенном острове в мире уместились дерево, дом и площадка для барбекю
На маленьком заселенном острове в мире уместились дерево, дом и площадка для барбекю
На маленьком заселенном острове в мире уместились дерево, дом и площадка для барбекю

Семейство Сайзленд из США поселилось на самом маленьком заселенном острове в мире. Он занимает площадь 300 квадратных метров.

В 1864 году один из островов в архипелаге реки Святого Лаврентия назвали "Остров, на котором достаточно места" (Just Room Enough Island). В 1950 году его заметила американская семья.

Кроме дома, там еще уместилось дерево и площадка для барбекю.

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Несмотря на явное отсутствие соседей, ограждения и уличного движения, они стали популярны в Instagram. Любопытные туристы опубликовали фото самого маленького острова в соцсети.

Иногда уровень воды в реке становится выше. Жителям дома приходится убирать все со двора, чтобы их пожитки не унесло вода. В такие дни вода полностью покрывает площадку для отдыха.

Постоянный шум, толпы людей и потоки машин вокруг - все это неотъемлемыми атрибутами современной жизни. Рано или поздно желание отдохнуть от них появляется у каждого. В такие моменты возникает потребность в уединении и восстановлении связи с природой.

maximum.fm
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Дата
01
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