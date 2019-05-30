От чего зависит надежность бойлера

Температура и наличие горячей воды в частном доме, да и в некоторых квартирах, напрямую зависит от того, насколько надежен водонагреватель. Купить его можно в сотне исполнений, от сотни производителей, но критерии надежности и требования к устройству просты — нам нужна горячая вода, много и без перебоев.
Нагреватели накопительного типа: какой бак лучше
Самый важный для потребителя параметр накопительного водонагревателя — полезный объем готовой воды. Рассчитать его достаточно просто, но не так просто разобраться, что у нагревателя внутри и как долго он прослужит при своем объеме. Учитывая среднюю цену бойлера на рынке в Украине, вопрос надежности важен не менее объема. Платить за ремонт, замену элементов или покупать новый нагреватель не хочется.
Посему, главный вопрос, который стоит выяснить перед покупкой, - какой нагревательный элемент установлен и какой используется бак. Это самые дорогие компоненты системы. Чаще всего встречаются на рынке Украины бойлеры с баками из нержавеющей стали (они самые дорогие) или эмалированными металлическими баками. На первый взгляд кажется, что выбор очевиден — нержавейка надежнее и никогда не потечет. На практике же получается, что при сборке бака он неизбежно подлежит сварке, а это значит, что частички хрома, которые есть в нержавейке и препятствуют коррозии, выгорают.
Выходит, на швах и стыках у бака из нержавеющей стали практически нет преимуществ перед стальными эмалированными емкостями. Но здесь вторая сложность. При нагревании воды ТЭНом бак расширяется вместе с эмалью. Некачественная эмаль или тонкий ее слой неизбежно пустит трещину со временем и тогда вода доберется до металла, что и вызовет развитие очага коррозии.
Получается, что технология нанесения эмали должна быть многослойной, а сама эмаль иметь хитрый состав, придающей ей эластичность. Именно таким способом, самым эффективным на сегодня, считается электростатическое порошковое нанесение эмали в несколько слоев с последующим прожигом при температуре 800-900 °С. Дешевым такой способ нанесения назвать сложно, но зато производители дают на такие баки гарантию от 7 до 10 лет, в то время как баки из нержавейки получают гарантию около 5 лет в зависимости от производителя.
Выбираем ТЭН для бойлера
С нагревательными элементами чуть проще. Их всего два типа — встроенный и открытый, так называемый сухой и мокрый ТЭН. Модели бойлеров с нагревателем сухого типа чуть дороже. А связано это с тем, что ТЭН сухого типа не контактирует с водой напрямую, что делает его срок службы практически бесконечным, кроме того, качество воды никак не влияет на износ нагревателя.
ТЭН мокрого типа работает по принципу бытового кипятильника и собирает на своей поверхности накипь, снижая эффективность работы и требуя постоянной очистки. Есть еще один недостаток мокрого нагревателя — он неизбежно вступает в реакцию со стенами бака, образуя при этом гальванический пар, что приводит к появлению электрохимической коррозии и медленному разрушению бака.
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