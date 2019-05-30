От чего зависит надежность бойлера

Температура и наличие горячей воды в частном доме, да и в некоторых квартирах, напрямую зависит от того, насколько надежен водонагреватель. Купить его можно в сотне исполнений, от сотни производителей, но критерии надежности и требования к устройству просты — нам нужна горячая вода, много и без перебоев.

Нагреватели накопительного типа: какой бак лучше

Самый важный для потребителя параметр накопительного водонагревателя — полезный объем готовой воды. Рассчитать его достаточно просто, но не так просто разобраться, что у нагревателя внутри и как долго он прослужит при своем объеме. Учитывая среднюю цену бойлера на рынке в Украине, вопрос надежности важен не менее объема. Платить за ремонт, замену элементов или покупать новый нагреватель не хочется.

Назвали критерии, которые следует учитывать, выбирая надежный бойлер

Посему, главный вопрос, который стоит выяснить перед покупкой, - какой нагревательный элемент установлен и какой используется бак. Это самые дорогие компоненты системы. Чаще всего встречаются на рынке Украины бойлеры с баками из нержавеющей стали (они самые дорогие) или эмалированными металлическими баками. На первый взгляд кажется, что выбор очевиден — нержавейка надежнее и никогда не потечет. На практике же получается, что при сборке бака он неизбежно подлежит сварке, а это значит, что частички хрома, которые есть в нержавейке и препятствуют коррозии, выгорают.

Выходит, на швах и стыках у бака из нержавеющей стали практически нет преимуществ перед стальными эмалированными емкостями. Но здесь вторая сложность. При нагревании воды ТЭНом бак расширяется вместе с эмалью. Некачественная эмаль или тонкий ее слой неизбежно пустит трещину со временем и тогда вода доберется до металла, что и вызовет развитие очага коррозии.

Получается, что технология нанесения эмали должна быть многослойной, а сама эмаль иметь хитрый состав, придающей ей эластичность. Именно таким способом, самым эффективным на сегодня, считается электростатическое порошковое нанесение эмали в несколько слоев с последующим прожигом при температуре 800-900 °С. Дешевым такой способ нанесения назвать сложно, но зато производители дают на такие баки гарантию от 7 до 10 лет, в то время как баки из нержавейки получают гарантию около 5 лет в зависимости от производителя.

Выбираем ТЭН для бойлера

С нагревательными элементами чуть проще. Их всего два типа — встроенный и открытый, так называемый сухой и мокрый ТЭН. Модели бойлеров с нагревателем сухого типа чуть дороже. А связано это с тем, что ТЭН сухого типа не контактирует с водой напрямую, что делает его срок службы практически бесконечным, кроме того, качество воды никак не влияет на износ нагревателя.

Назвали критерии, которые следует учитывать, выбирая надежный бойлер

ТЭН мокрого типа работает по принципу бытового кипятильника и собирает на своей поверхности накипь, снижая эффективность работы и требуя постоянной очистки. Есть еще один недостаток мокрого нагревателя — он неизбежно вступает в реакцию со стенами бака, образуя при этом гальванический пар, что приводит к появлению электрохимической коррозии и медленному разрушению бака.