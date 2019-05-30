От чего зависит надежность бойлера

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
1 Просмотров: 495
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1683
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2304
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1206
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 513
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6885
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7542
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2232
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3645
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4491
Фото
Все фото
8
19
15
12
12
Необычный дом, на дизайн которого вдохновили горы
Необычный дом, на дизайн которого вдохновили горы
Изысканная простота: показали подборку монохромных спален
Изысканная простота: показали подборку монохромных спален
Основатель Facebook поразил многомиллионной покупкой
Основатель Facebook поразил многомиллионной покупкой
Красота и приватность: Майкл Дуглас продает старинное имение с королевским прошлым
Красота и приватность: Майкл Дуглас продает старинное имение с королевским прошлым
Модный интерьер лета: дизайнеры дали 5 советов
Модный интерьер лета: дизайнеры дали 5 советов
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 387
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2304
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 19711
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2232
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
2 Просмотров: 711
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 0
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
четверг, 30 мая 2019 16:25

От чего зависит надежность бойлера

  Комментировать

Температура и наличие горячей воды в частном доме, да и в некоторых квартирах, напрямую зависит от того, насколько надежен водонагреватель. Купить его можно в сотне исполнений, от сотни производителей, но критерии надежности и требования к устройству просты — нам нужна горячая вода, много и без перебоев.

Нагреватели накопительного типа: какой бак лучше

Самый важный для потребителя параметр накопительного водонагревателя — полезный объем готовой воды. Рассчитать его достаточно просто, но не так просто разобраться, что у нагревателя внутри и как долго он прослужит при своем объеме. Учитывая среднюю цену бойлера на рынке в Украине, вопрос надежности важен не менее объема. Платить за ремонт, замену элементов или покупать новый нагреватель не хочется.

  Назвали критерии, которые следует учитывать, выбирая надежный бойлер
Назвали критерии, которые следует учитывать, выбирая надежный бойлер

Посему, главный вопрос, который стоит выяснить перед покупкой, - какой нагревательный элемент установлен и какой используется бак. Это самые дорогие компоненты системы. Чаще всего встречаются на рынке Украины бойлеры с баками из нержавеющей стали (они самые дорогие) или эмалированными металлическими баками. На первый взгляд кажется, что выбор очевиден — нержавейка надежнее и никогда не потечет. На практике же получается, что при сборке бака он неизбежно подлежит сварке, а это значит, что частички хрома, которые есть в нержавейке и препятствуют коррозии, выгорают.

Выходит, на швах и стыках у бака из нержавеющей стали практически нет преимуществ перед стальными эмалированными емкостями. Но здесь вторая сложность. При нагревании воды ТЭНом бак расширяется вместе с эмалью. Некачественная эмаль или тонкий ее слой неизбежно пустит трещину со временем и тогда вода доберется до металла, что и вызовет развитие очага коррозии.

Получается, что технология нанесения эмали должна быть многослойной, а сама эмаль иметь хитрый состав, придающей ей эластичность. Именно таким способом, самым эффективным на сегодня, считается электростатическое порошковое нанесение эмали в несколько слоев с последующим прожигом при температуре 800-900 °С. Дешевым такой способ нанесения назвать сложно, но зато производители дают на такие баки гарантию от 7 до 10 лет, в то время как баки из нержавейки получают гарантию около 5 лет в зависимости от производителя.

Выбираем ТЭН для бойлера

С нагревательными элементами чуть проще. Их всего два типа — встроенный и открытый, так называемый сухой и мокрый ТЭН. Модели бойлеров с нагревателем сухого типа чуть дороже. А связано это с тем, что ТЭН сухого типа не контактирует с водой напрямую, что делает его срок службы практически бесконечным, кроме того, качество воды никак не влияет на износ нагревателя.

  Назвали критерии, которые следует учитывать, выбирая надежный бойлер
Назвали критерии, которые следует учитывать, выбирая надежный бойлер

ТЭН мокрого типа работает по принципу бытового кипятильника и собирает на своей поверхности накипь, снижая эффективность работы и требуя постоянной очистки. Есть еще один недостаток мокрого нагревателя — он неизбежно вступает в реакцию со стенами бака, образуя при этом гальванический пар, что приводит к появлению электрохимической коррозии и медленному разрушению бака.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От чего зависит надежность бойлера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Таких похорон еще не видели

Глыба мусора забрала жизни 4 человек

Запретили ввозить украинское книги

Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

В подземном переходе удушились люди

Чем закончилась история о черной кассе Партии регионов

Саакашвили получил должность

Патрульные полицейские пересели на катера

5 главных причин появления пивного живота

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 54328
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 31293
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 19711
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 15048
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 8798
Дом
Необычный дом, на дизайн которого вдохновили горы
Необычный дом, на дизайн которого вдохновили горы
8
 Просмотров: 603
Изысканная простота: показали подборку монохромных спален
Изысканная простота: показали подборку монохромных спален
19
 Просмотров: 711
Основатель Facebook поразил многомиллионной покупкой
Основатель Facebook поразил многомиллионной покупкой
15
 Просмотров: 1467
Красота и приватность: Майкл Дуглас продает старинное имение с королевским прошлым
Красота и приватность: Майкл Дуглас продает старинное имение с королевским прошлым
12
 Просмотров: 774
Модный интерьер лета: дизайнеры дали 5 советов
Модный интерьер лета: дизайнеры дали 5 советов
12
 Просмотров: 6435
Больше всего комментируют
12
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
5
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
3
Зеленский хайпанул на шаурме
Голосов: 848
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua