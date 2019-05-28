Основатель Facebook поразил многомиллионной покупкой

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Марк Цукерберг, основатель Facebook, с семьей живет в сказочном месте. Их дом стоит посреди леса на берегу озера Тахо. Недвижимость находится на границе штата Калифорния и Невада.

Он купил это имение за 59 млн. И планирует в будущем заменить его на более современное здание. А пока он это не сделал, то можно полюбоваться уютным домашним интерьером.

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Американский дизайнер Дженнифер Боннэр представила свой вариант семейного жилья - дом Haus Gables. Это двухэтажное здание площадью 204 квадратных метра. Находится в городе Атланта американского штата Джорджия. Изюминкой Haus Gables является асимметричность форм. Прослеживается она как во внешнем, так и во внутреннем оформлении дома. В интерьере привлекает внимание также сочетание неполированного дерева с искусственными материалами и оригинальная цветовая палитра.