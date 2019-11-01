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суббота, 02 ноября 2019 23:25

Оригинальный декор: 20 идей использования старых игрушек
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Фото: idei-dekoru.com

Детским игрушкам можно дать новую жизнь. Из них получаются стильные ключницы, магниты на холодильник и подарочные банки со снегом.

Для этого игрушки следует покрыть серебряной или золотой краской.

Наиболее удобными для переработки является фигурки животных и машинки. Хотя пойдет все, что является лишним лишь бы был полет фантазии.

Крутые идеи собраны в этом сборнике фото.

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Старый микроавтобус марки Mercedes-Benz T2 стал домом на колесах. Всего, что было внутри его кузова, избавились. Крыша оборудовали солнечными панелями общей мощностью 400 Ватт.

Оформили фургон в сине-белых тонах. Интерьер выдержали в стиле "потертый шик", выбрав при этом пляжную тему. Стены облицевали деревянными панелями.

idei-dekoru.com
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