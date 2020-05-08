Оригинальные вещи из хлама: на что пустить старые джинсы

Фото: mydesiredhome.com

Старые джинсы не нужно выбрасывать. Из них можно сделать крутые вещи для дома.

Какие пишет Мydesiredhome.

Кажется, такой мусор нужно выбрасывать. Однако из старых джинсов легко сделать потрясающие вещи. Например, фартуки, кошельки, горшки для цветы, кресло, ковер или салфетку для столовых приборов.

Они выглядят оригинально, но ничего не стоят.

Нужно взять иголку с ниткой и одно фото с этой галереи.

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Для удобства и надежности, к лестнице крепят поручни или перила. Они различаются по конструкции, материала изготовления и дизайна. Также изделия различаются по форме и способу крепления. Прежде чем проектировать комнату, следует ознакомиться с различными видами поручней и изучить их плюсы и минусы. Перила - неотъемлемая часть удобной и безопасной лестницы. А еще - это благодатное поле для креативных экспериментов