Оригинальная простота: из стекла и древесины соорудили современный дом в стиле минимализма

Фото: beautifullife.info

На крыше пятиэтажки в Бангкоке построили ультрасовременный дом с интерьером в стиле эко-минимализма. В качестве основного материала для строительства взяли доски шореи суматранской. Это экзотическая порода, относящаяся к разряду так называемых "железных деревьев". Все благодаря своей чрезвычайной прочности и способности выдерживать значительные механические нагрузки. Высокое содержание особых смол в составе шореи делает ее устойчивой к грибкам и влаге, непривлекательной для насекомых. Гниению это дерево не подвержено, имеет неограниченный срок эксплуатации.

Внешнюю стену дома, выходящую во дворик, сделали полностью стеклянной. Сам двор устелили галькой. Дорожки также сделали из досок шореи, пишет beautiful life.

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На поросшем лесом берегу соорудили комфортабельный дом. Спроектировали его как экологически дружелюбное жилье. В качестве основных материалоа=в использовали древесину, бамбук, камень и сталь. Крышу оснастили солнечными панелями.