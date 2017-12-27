Огромный дом из сарая: необычное превращение

Фото: novate.ru

Семья из города Джексон амениканського штата Миссисипи из старого сарая сделали уникальный дом. Они купили участок земли, на котором стояла старая строение и вместо того, чтобы ее снести просто модернизировали.

Внешне дом остался в своем первозданном виде.

На втором этаже расположилась тренажерном зале, спальня, ванная и кухня. Особенно покоряет огромные панорамные окна, которая дает много света для создания уютной атмосферы.

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На первом этаже разместили гараж с машинами, мотоциклами и велосипедами.