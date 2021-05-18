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среда, 19 мая 2021 14:09

Новый способ создать изысканный интерьер в современной квартире
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Интерьер квартиры-студии 2021: стильные фото
Фото: facebook.com
Интерьер квартиры-студии 2021: стильные фото
Интерьер квартиры-студии 2021: стильные фото
Интерьер квартиры-студии 2021: стильные фото
Интерьер квартиры-студии 2021: стильные фото

В современных интерьерах ценят сдержанность с нотками изысканности. Ее можно достичь с помощью молдингов. Это профильная планка, которая выполняет роль рамки, плинтуса или декоративного элемента.

Как ее стильно вписать в комнату, показали дизайнеры OV2 в Фейсбук.

Всю квартиру они выдержали в зеленых, серых и бежевых цветах. А яркие акценты разбавляют интерьер для привлечения внимания. В кухне-гостиной таковы оранжевые обеденные стулья. Кухня наоборот выполнена в спокойной гамме с деревянными элементами.

Во второй половине комнате разместили ТВ зону и отдельное рабочее место.

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Элегантная спальня подходит для идеального отдыха. Напротив кровати разместили будуарный зону в украшенные деревья и шкаф для вещей. Две отдельные комнаты - для мальчика и для девочки выполнены в соответствующей цветовой гамме.

В этом проект два санузла. Хозяйственный санузел выполнен в приятных кофейных оттенках и благодаря большой площади нам удалось разместить и ванну, и душевую. Гостевой - глубоко зеленому цвету.

В квартире-студии легко создать полноценную ночную зону. Для спального места отведите пространство в глубине квартиры в тихой части или у окна.

Можно выделять зоны цветом или различными покрытиями пола или стен, но делайте это аккуратно и выборочно. Квартира-студия будет выглядеть больше и просторнее, если она выполнена в едином стиле, в одной цветовой гамме.

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