Новый способ создать изысканный интерьер в современной квартире

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В современных интерьерах ценят сдержанность с нотками изысканности. Ее можно достичь с помощью молдингов. Это профильная планка, которая выполняет роль рамки, плинтуса или декоративного элемента.

Как ее стильно вписать в комнату, показали дизайнеры OV2 в Фейсбук.

Всю квартиру они выдержали в зеленых, серых и бежевых цветах. А яркие акценты разбавляют интерьер для привлечения внимания. В кухне-гостиной таковы оранжевые обеденные стулья. Кухня наоборот выполнена в спокойной гамме с деревянными элементами.

Во второй половине комнате разместили ТВ зону и отдельное рабочее место.

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Элегантная спальня подходит для идеального отдыха. Напротив кровати разместили будуарный зону в украшенные деревья и шкаф для вещей. Две отдельные комнаты - для мальчика и для девочки выполнены в соответствующей цветовой гамме.

В этом проект два санузла. Хозяйственный санузел выполнен в приятных кофейных оттенках и благодаря большой площади нам удалось разместить и ванну, и душевую. Гостевой - глубоко зеленому цвету.

В квартире-студии легко создать полноценную ночную зону. Для спального места отведите пространство в глубине квартиры в тихой части или у окна. Можно выделять зоны цветом или различными покрытиями пола или стен, но делайте это аккуратно и выборочно. Квартира-студия будет выглядеть больше и просторнее, если она выполнена в едином стиле, в одной цветовой гамме.