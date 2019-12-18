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среда, 18 декабря 2019 22:47

Новогодняя экономия: как самому сделать светового оленя

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Новогодняя иллюминация в виде оленя является модной тенденцией последних лет. Чтобы не тратить на нее тысячи гривен, легче сделать самому.

Свои опытом делится мастер Михаил Савагиров из поселка Шацк Волынской области.

"Делал не сплошную фигуру, а отдельно голову на шее и туловище с ногами. Скрутил из проволоки, скрепил болтами. Его потом легко разделить и хранить в кладовке", - уточняет человек.

Этапы работы:

1. Стоит купить 100 м проволоки без покрытия диаметром 4 мм. С этого получится один большой олень или два малых.

2. Сделать эскиз: на куске фанеры набить гвозди в тех местах, где изгибы тела животного. По ним согнуть проволоку. Места изгиба крепить пластиковыми хомутами-стяжками.

3. Рога зафиксировать на нижнем контуре морды. Если сделать сверху - не держаться. А огибая нижнюю часть, прочно стоят на голове.

4. Еще один отрезок проволоки скрепить на ягодицы. Оставить короткий конец в виде хвоста.

5. Фигуру покрыть трехкомпонентной и затем обмотать гирляндой или светодиодной лентой. LED-лампочки почти не тянут света, не боятся снега. В отличие от блока управления - его накрыл отрезанной пластиковой бутылкой.

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У ног оленей положил белые мешки с измельченным пенопластом. Выглядят, как искусственный снег.

Новогодние композиции добавляют дома особую атмосферу, а обычный обед или ужин превращают в праздничное застолье.

Такую композицию можно сделать своими руками. Есть много красивых идей и фото. Для ее создания понадобятся шишки, елочные шарики, несколько веток елки, кружочки подсушенных апельсинов, свечи, цветные ленты, снежинки, искусственные цветы, фигурки деда мороза или крысы.

Автор: Екатерина Романчук
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