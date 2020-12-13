Новогодний интерьер: как мелочами создать праздничное настроение

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За несколько недель до Нового года принято украшать дом. Елка там хоть и главная, но не единственная окраса. Можно еще задействовать снежинки, звездочки, олени, гирлянды. Стоит поэкспериментировать с дизайном.

Эти идеи можно использовать как общий концепт интерьера, а можно и разбить их на части. Многие детали можно создать собственноручно или сделать под заказ. Например, деревянные декоративные валенки. У них, конечно, подарки не положишь, но выглядит очень стильно.

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Мелочи для интерьера, изготовленные самостоятельно, имеют ряд преимуществ. Во-первых, нет необходимости тратить время, силы и деньги, чтобы ходить по магазинам в поисках интересных вещичек.

Во-вторых, такие украшения делаются легко и просто, в основном с использованием подручных материалов, которые есть в каждом доме. Например, вы можете использовать пластиковые или стеклянные бутылки или обычные канцелярские товары, которые уже давно валяются в вашей тумбочке.

В-третьих, такие украшения будут эксклюзивными и необычными, ведь точно таким не будет больше ни у кого.

Не всегда стоит повторять за кем-то и традиционную елку можно заменить на причудливую. Ее делают из шаров разных размеров. Есть множество творческих вариантов создания елки своими руками. Для этого следует взять пенопластовый конус, от которого зависит размер готового изделия. Также запастись игрушками, бантом, верхушкой и клеевым пистолетом.